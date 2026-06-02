Grýtubakkahreppur - Ný sveitarstjórn tekin til starfa - Þröstur áfram sveitarstjóri

Í gær kom nýkjörin sveitarstjórn Grýtubakkahrepps saman til fyrsta fundar. Á fundinum var Gísli Gunnar Oddgeirsson kjörinn oddviti og Þorgeir Rúnar Finnsson varaoddviti. Þá var á fundinum staðfest ráðning sveitarstjóra, þar verður engin breyting heldur, Þröstur Friðfinnsson var ráðinn áfram, en hann kom til starfa sumarið 2014.
Sveitarstjórn fór yfir ýmis málefni á sínum fyrsta fundi og stóð umræða fram á kvöld. Hugur var í hópnum og mikill vilji til að vinna sveitarfélaginu sem best og þróa samfélagið áfram. Bjartsýni og góður andi einkenndi umræður og almenn trú á framtíð okkar góða samfélags.
Að loknum fundi var skellt í myndatöku á Gömlu bryggju.
