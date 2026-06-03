Hermenn hugans með tónleika á Græna annað kvöld

„Meginmarkmiðið er að flytja eigin lög í lifandi umhverfi og leyfa þeim að njóta sín með fólkinu,“ segir Ari Baldursson sem ásamt hjómsveit sinni Hermenn hugans heldur tónleika á Græna Hattinum á Akureyri annað kvöld. Á tónleikunum verður frumsamin tónlist Ara í fyrirrúmi, en hann hefur verið iðinn við útgáfu á liðnum misserum. Til að kóróna kvöldið kemur nýjast lag hans „Sveitaball 77“ formlega út á öllum streymisveitum sama dag.
Ari var áberandi í ballbransanum á níunda áratugnum með hljómsveitunum París og Helenu fögru og varð síðar helmingur dúettsins Jón forseti.
Ari segir nýja lagið „Sveitaball 772“ fanga stemmninguna á böllum áttunda áratugarins, en útgáfa þess er liður í stærra ferli því hann stendur á útgáfu nýs geisladisks á næsta ári. Plata með lög hans, Helst af öllu kom út 2006 og 2024 kom platan Gull og grænir skógar.
Fagna tímamótum
Á tónleikunum verður úrval laga af ferli Ara, m.a. lög af plötu Jóns forseta sem á 25 ára útgáfuafmæli á þessu ári. „Það er vel við hæfi að fagna þeim tímamótum á Græna hattinum með þéttri hljómsveit,“ segir Ari, en dúettinn lék nokkrum sinnum á Pollinum, skemmtistað sem Haukur Tryggvason rak á sínum tíma. Hann rekur sem kunnugt er Græna hattinn.
Ari er yfirleitt með svartan kúrekahatt á höfði þegar hann kemur fram og hlakkar mikið til að setja hann upp á Græna í kvöld. „Það verður kántrý ívaf hjá okkur,“ segir hann.