Hafdís sigraði með yfirburðum í fyrstu tímatöku ársins

Fyrsta tímatökukeppni ársins á vegum Tinds hjólreiðafélags fór fram við Þorlákshöfn á fimmtudag. Góð þátttaka var í mótinu og aðstæður hagstæðar, þar sem veður var milt og að mestu leyti gott til keppni.
Hafdís Sigurðardóttir stóð uppi sem sigurvegari í kvennaflokki eftir glæsilega frammistöðu. Hún kom í mark á tímanum 28:47 og var 46 sekúndum á undan næstu keppanda, Bríeti Krist Gunnarsdóttur, sem einnig á rætur að rekja til Akureyrar en keppir nú fyrir Tind hjólreiðafélag.
Fulltrúar frá Hjólreiðafélagi Akureyrar létu einnig vel að sér kveða í öðrum flokkum. Í B-flokki karla hafnaði Rögnvaldur Helgason í öðru sæti á tímanum 30:14, aðeins fimm sekúndum á eftir sigurvegaranum Jóni Arnari Sigurjónssyni.
Í B-flokki kvenna kepptu þær Harpa Mjöll Hermannsdóttir og Þórdís Rósa Sigurðardóttir fyrir Hjólreiðafélag Akureyrar. Harpa hafnaði í fjórða sæti en Þórdís í því sjötta.
Mótaröð Tinds heldur áfram um helgina og næsta keppni fer fram við Þingvelli á laugardag. Keppendur frá Akureyri verða þar meðal þátttakenda og verður fróðlegt að fylgjast með framhaldinu eftir góðan árangur í fyrstu tímatöku sumarsins.