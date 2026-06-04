SAk - Ormson gefur geðdeild nýja þvottavél

„Það er gott að vera á geðdeildinni. Umhverfið er hlýlegt og starfsfólkið er yndislegt og natið, alltaf til í að hlusta og aðstoða eftir bestu getu, oftar en ekki í erfiðum aðstæðum. Þetta eru hetjurnar mínar og hafi þau dýpstu þakkir fyrir allt gott,“ segir Ingunn Bylgja Einarsdóttir sem hefur þurft að nýta sér þjónustu geðdeildar á Sjúkrahúsinu á Akureyri.
Geðdeildin er eina deild sjúkrahússins þar sem sjúklingar ganga í eigin fötur og þurfa að þvo af sér. „Í minni síðustu innlögn var mér allri lokið,“ segir hún og lýsir ástandi þvottavélarinnar. Brotið var fram af sápuhólfinu, lyktin úr vélinn minnti á lífræna ruslatunnu á síðasta snúning og fötin komu nánast óundin úr vélinni auk þess að vera jafnvel skítugri en þegar þau fóru inn í hana. „Mér var allri lokið,“ segir hún en fékk fína hugmynd skömmu síðar þar sem hún sat í stofunni.
Ingunn Bylgja Einarsdóttir heima í sveitinni. Hún greip til sinna ráða þegar henni blöskraði hversu léleg þvottavélin á geðdeildinni var
Ein af vinsælustu þvottavélunum
„Ég tók upp símann og hringdi í Ormsson þar sem ég talaði við mann sem heitir Kristófer og varð síðar góður bandamaður við hugmynd mína um að fá nýja þvottavél inn á deildina. Ég sendi póst á þá sem málið varðar og lýsti aðstæðum í þvottamálum geðdeildar og óskað eftir stuðningi við að fá nýja vél. Meira að segja fékk ég númer hjá forstýrunni sem þótti hugmyndin góð.
Síðar fór Ingunn heim af deildinni og fékk þá símtal frá Kristófer sem sagði að fyrirtækið ætlaði að gefa deildinni eina af vinsælustu þvottavélunum og hún myndi koma innan skamms. „Hjartað í mér hamaðist af gleði, ég hringdi strax í fólkið mitt á geðdeildinni og sagði þeim fréttirnar. Ég er afskaplega ánægð með samskiptin við fyrirtækið sem öll voru mjög góð.“