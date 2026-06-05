Margt um að vera á sjómannadaginn á Akureyri - Afhjúpun minnisvarða stór stund

05. júní, 2026 - 10:06 Margrét Þóra Þórsdóttir
Hátíðahöld sjómannadagsins hafa farið fram í Sandgerðisbót undanfarin ár og svo verður einnig nú.
Hátíðahöld sjómannadagsins hafa farið fram í Sandgerðisbót undanfarin ár og svo verður einnig nú.

„Við stefnum að fallegri hátíð í ár, meginþunginn verður líkt og fyrri ár í Sandgerðisbótinni en það hefur gefist vel,“ segir Sigfús Ólafur Biering Helgason sem fer fyrir framkvæmdanefnd sjómannadagsins á Akureyri.

„Bótin“ er sannkölluð perla Akureyrar og trillukarlar þar munu sem fyrr opna dyr sínar í verbúðunum og gefst fólki kostur á að líta við hjá þeim en einnig verður hægt að líta um borð í einhverja báta. Sjávarfang af ýmsu tagi verður líka í boði,“ segir Sigfús.

Bæst hefur í hóp þeirra sem standa að hátíðinni, en undanfarin ár hefur Sjómannafélag Eyjafjarðar eitt séð um hátíðahöld. Félag skipstjórnarmanna verður með að þessu sinni og vonar Sigfús að það sé fyrsti vísirinn að endurreisn sjómannadagsráðs, sem starfaði á Akureyri í áratugi.

Aðkoma skipstjórnarmanna gefur að hans sögn færi á að stækka dagskránna, „og það ætlum við að gera þannig að vonandi sjá Akureyringar sér fært að heimsækja Bótina á laugardag,“ segir hann. Þar verður dagskrá frá kl. 10 til 14.

Líf og fjör í Bótinni

„Við stefnum að því að vera með lifandi fiska til sýnis fyrir gesti, það verður heljarinnar pyslupartý þannig að allir fá eitthvað í gogginn. Fjöldi skipslíkana í eigu Sjómannafélagsins verða til sýnis og létt sjómannalög munu óma um alla Bót,“ segir hann. Þá geta bæði börn og fullorðnir lært að splæsa tóg undir leiðsögn sjómanna. Hoppukastalar verður á svæðinu og hugsanlega keppt í lokahlaupi milli flotbryggja.

Skipslíkön verða til sýnis í Bótinni

Minningarsigling sjómanna verður með Húna klukkan 17 sama dag en þá gefst fólki kostur á að leggja blóm á hafflötinn í minningu drukknaðra og látinna sjómanna, en Sigfús segir að þessi sigling hafi um árin verið falleg og virðuleg.

Hefðbundin sjómannamessa verður í í Akureyrarkirkju klukkan 11 á sunnudag, þar sem nokkrir eldri sjómenn, bæði undirmenn og yfirmenn verða heiðraðir. Súpa verður í Safnaðarheimilinu að lokinni messu.

Boðið verður upp á siglingu með Húna kl. 13 og 14.30 á sunnudag. Hópsigling smábátasjómanna fylgir Húna í fyrri ferðinni, en siglt verður um Pollinn við Akureyri.

Minnisvarði afhjúpaður

Stór stund verður við Höefner á sunnudag kl. 16:00 þegar afhjúpaður verður minnisvarði í svonefndum minningarreit um síðutogara og síðutogarasjómenn. „Við sjómann höfum lengi beðið eftir slíkum minnisvarða og það er mikið tilhlökkunarefni að nú er loksins komið að því að afhjúpa verkið.

Það er í anda hafnarborga, t.d. í Englandi og Þýskalandi að hafa slíka minnisvarða þar sem fólk getur komið og minnst þeirra sem farnir eru. Þetta er okkar viðleitni í að minnast sjómanna með virðingu og þökk. Fólk getur lagt frá sér blóm og eða kveikt á kertum og átt góða og notalega stund við minnisvarðann,“ segir Sigfús. Léttar veitingar verða í boði í húsi Siglingaklúbbsins Nökkva að lokinni athöfn.

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