Fagnaði 45 árum í stjórnsýsluhúsinu

Þann 1.júní, fagnaði Kiddi Óskars [Kristbjörn Óskarssson] 45 ára starfsafmæli ásamt samstarfsfólki sínu í stjórnsýsluhúsinu á Húsavík.
Hann var ráðinn til starfa á bæjarskrifstofu Húsavíkurkaupstaðar 1981 og hefur alla tíð haft starfsheitið sendill með meiru. Í fyrsta ráðningasamningi var starfssviðið t.d. að fara í banka, pósthús o.fl. stofnanir daglega, fara með fundarboð, sækja ýmislegt á flug og bifreiðaafgreiðslur og sjá um kaffihitun og uppþvott á kaffistofu. Hlutverkið hefur ekki breyst mikið í gegnum tíðina þótt tíðarandinn breytist og tölvupóstar hafi tekið við af bréfpósti að mestu leyti.
Kiddi er alltaf mættur fyrstur á morgnana á skrifstofuna og passar að það sé heitt á könnunni þegar samstarfsfólkið mætir. Hann er vakandi yfir fundadögum því þá veit hann að það þarf að hella meira upp á kaffikönnurnar. Hann er líka sá sem man alltaf eftir tillidögum og passar t.d. upp á að karlpeningur vinnustaðarins gleymi ekki konudeginum og geri vel við kvenkyns starfsfélagana þann dag. Þar fer hann í fylkingarbrjósti og undirbýr viðburðinn í marga daga. Hann safnar líka gjöfum og færir konunum alls kyns kremprufur og trít í tilefni dagsins.
Kiddi er mikill keppnismaður og á fínan feril í boccia þar sem hann var m.a. útnefndur íþróttamaður Húsavíkur 2014. Hann passar alltaf upp á að Norðurþing sendi lið í opna bocciamót Völsungs. Þar fer hann fyrir liðinu og honum finnst klárlega best ef liðið kemur heim með verðlaun.