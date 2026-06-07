Kvennakórinn Embla með tónleika í dag.

Kvennakórinn Embla, heldur tónleika í Glerárkirkju í dag og hefjast þeir kl. 17. Einsöngvarar eru þær Margrét Árnadóttir sópran og Erla Dóra Vogler mezzosópran, ásamt hljómsveit. Stjórnandi er Roar Kvam.
Frumflutt verður verkið Magnificat eftir Roar Kvam. Magnificat hefur verið tónskáldum innblástur í margar aldir, textinn úr Lúkasarguðspjalli fjallar um vitjun Maríu og varpar ljósi á stolt mennskunnar og guðlega miskunn. Verkið er skrifað fyrir Kvennakórinn Emblu, 2 einsöngvara og 11 manna hljómsveit.
Stabat Mater eftir Kim André Arnesen er byggt á 13. aldar sálmatextum sem fjalla um sálarangist Maríu við krossinn. Verkið var samið árið 2018, fyrir kvennakór, 2 einsöngvara og kammerhljómsveit.Miðaverð er krónur 5000 og miðasala er við innganginn.
Miðasala opnar hálftíma fyrir viðburð