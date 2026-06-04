Guli ramminn verður færður til

04. júní, 2026 - 10:01 Margrét Þóra Þórsdóttir
Sá guli verður færður og með þvi verður vinnufriður tryggður á skrifstofum sýslumanns. Mynd Vbl
Sá guli verður færður og með þvi verður vinnufriður tryggður á skrifstofum sýslumanns. Mynd Vbl

Guli ramminn í Hafnarstræti á Akureyri verður færður aðeins til. Ramminn er vinsæll meðal ferðamanna sem gjarnan koma sér fyrir í rammanum til myndatöku.

Í nóvember á liðnu ári óskaði Svavar Pálsson fyrir hönd Sýlsumannsins á Norðurlandi eystra eftir endurskoðun á staðsetningu gula rammans í Hafnarstræti. Skipulagsráð fjallaði um málið á fundi í sama mánuði og fól skipulagsfulltrúa að kanna hvort finna megi rammanum hentugri stað í samráði við umhverfis- og mannvirkjasvið og þjónustu- og menningarsvið.

Liggur nú fyrir tillaga um að ramminn verði færður til norðvesturs þannig að hann verði staðsettur austan megin við akstursleið sem fer umhverfis torgið.

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