Guli ramminn verður færður til

Guli ramminn í Hafnarstræti á Akureyri verður færður aðeins til. Ramminn er vinsæll meðal ferðamanna sem gjarnan koma sér fyrir í rammanum til myndatöku.
Í nóvember á liðnu ári óskaði Svavar Pálsson fyrir hönd Sýlsumannsins á Norðurlandi eystra eftir endurskoðun á staðsetningu gula rammans í Hafnarstræti. Skipulagsráð fjallaði um málið á fundi í sama mánuði og fól skipulagsfulltrúa að kanna hvort finna megi rammanum hentugri stað í samráði við umhverfis- og mannvirkjasvið og þjónustu- og menningarsvið.
Liggur nú fyrir tillaga um að ramminn verði færður til norðvesturs þannig að hann verði staðsettur austan megin við akstursleið sem fer umhverfis torgið.