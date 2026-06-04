Rætur - Listvinnustofa fyrir 7-9 ára börn í Sigurhæðum

Rætur er tveggja daga vinnustofa þar sem börn kanna hvernig staðir geyma sögur og minningar. Með því að safna áferð og byggja upp lagskiptar „rætur“ skapa þau samvinnuverk sem endurspeglar bæði sögu og tengsl.
Þessi tveggja daga vinnustofa býður börnum að kanna tengsl, staðinn og sameiginlega sögu í gegnum myndlíkinguna um tré. Námskeiðið er hugsað fyrir börn á aldrinum 7–9 ára (hámark 8 þátttakendur) og fer fram frá kl. 9–12 báða dagana, fimmtudaginn 11. og föstudaginn 12. júní.
Við byrjum á að kynna Sigurhæðir sem mikilvægt menningarhús á Akureyri – eitt sinn heimili skálds og stað sköpunar og hugmynda. Saman hugleiðum við hvað það þýðir fyrir stað að geyma sögur og hvernig við getum brugðist við þeim í gegnum listina. Með því að nota frottage (nudd) aðferðir munu börn safna áferð úr húsinu og umhverfi þess – viður, gólf og utandyra – og afhjúpa falin mynstur sem tengjast rýminu. Þau munu síðan skapa sínar eigin „rætur“ með því að nota lagskiptan pappír, þar á meðal fundna hluti eins og gamlar bókarsíður.
Í lokin verða allar einstakar rætur sameinaðar í stórt sameiginlegt verk. Listaverkið vex úr söfnuðum áferðum Sigurhæða og táknar bæði sögu staðarins og tengslin milli barnanna í vinnustofunni. Smiðjan hvetur til sköpunar, samvinnu og tilfinninga um það að tilheyra, en býður jafnframt upp á kynningu á menningararfi staðarins í gegnum vinnu með höndunum.
Í lokin verður afraksturinn sýndur aðstandendum og gestum Sigurhæða.
Leiðbeinandi er Tereza Kocian, myndlistarkona sem vinnur með blandaða tækni og miðla, málverk, textíl og grafíska hönnun. Verk hennar fjalla um landslag, minningar og tengsl mannlegrar náttúru í gegnum heima upplifunar þar sem veruleiki og ímyndunarafl mætast.
Aðstoð er í höndum Eydísar Elsu Eiríksdóttur, nemanda á listnámsbraut VMA.
Allt efni og verkfæri eru til staðar. Barnamenningarsjóður styrkir námskeiðið sem er án endurgjalds en skráningargjald er 2.000 kr. Skráning á flora.akureyri@gmail.com
Frá þessu segir í tilkynningu