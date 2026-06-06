Bergþór Bjarnason verður nýr sveitarstjóri Norðurþings

Nýr meirihluti sveitarstjórnar Norðurþings hefur náð samkomulagi við Bergþór Bjarnason, núverandi fjármálastjóra sveitarfélagsins um að taka við starfi sveitarstjóra frá og með 15. júní n.k. Samningur þar um verður undirritaður að loknum fyrsta sveitarstjórnarfundi nýrrar sveitarstjórnar þann 11. júní næstkomandi. Þetta kemur fram í tölvupósti sem oddviti D-lista, Helena Eydís Ingólfsdóttir sendi starfsfólki Norðurþings í morgunn.
Bergþór hefur undanfarin rúm 4 ár starfað sem fjármálastjóri og staðgengill sveitarstjóra hjá Norðurþingi. Þar áður starfaði hann hjá Landsbankanum í 14 ár m.a. sem útibússtjóri Landsbankans á Húsavík, Þórshöfn, Raufarhöfn og Kópaskeri í 11 ár. Þar áður starfaði Bergþór við ýmis störf, flest tengd útgerð og sjávarútvegi. Bergþór hefur góða reynslu af rekstri, langa og farsæla reynslu af stjórnun og setu í ýmsum stjórnum.
Bergþór er með BS gráðu í viðskiptalögfræði frá Háskólanum á Bifröst og MLM gráðu í forystu og stjórnun frá sama skóla, auk þess að vera vottaður fjármálaráðgjafi og vottaður stjórnarmaður.