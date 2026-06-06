Sigrún og Jóhann reka Litlu garðyrkjustöðina við Kambsmýri

„Þetta er mjög gott viðfangsefni fyrir atorkusamt fólk sem hefur gaman af allra handa ræktun,“ segja þau Sigrún Héðinsdóttir og Jóhann Thorarensen sem reka Litlu garðyrkjustöðina við heimili sitt í Kambsmýri á Akureyri. Bæði hafa látið af störfum, en eru engu að síður önnum kafinn úti í garði við ræktunarstörf hluta úr árinu. Þau rækta m.a. sumarblóm og kryddjurtir og stendur sölutíminn nú sem hæst.
Jóhann sem bæði er menntaður járnsmiður og garðyrkjufræðingur var verkstjóri hjá Akureyrarbæ í tæp 30 ár, sá m.a. um matjurtagarða bæjarins og sumarblómin. „Fyrir einhverjum árum, 5 til 6 líklega fór ég í bakinu. Það var ýmislegt reynt svo ég fengi bót meina minna en allt kom fyrir ekki, það náðist ekki nægilega góður bati svo ég varð að fara á eftirlaun heldur fyrr en áætlað var,“ segir hann. Sigrún er grunnskólakennari og kenndi lengst af við Brekkuskóla. Hún lét af störfum í fyrra vor.
Ekki tilbúinn að hætta öllu brasi
„Ég var ekki alveg tilbúinn til að hætta öllu brasi,“ segir Jóhann og fór að hugsa hvernig hann gæti nýtt gróðurhús sem hann hafði smíðað fyrir nokkrum árum í garðinum. Það hús var upphaflega hugsað utan um plómutré sem hvorki gat lifað né dáið utandyra. „Eftir að tréð fékk hús yfir sig fór það að vaxa mjög vel.“
Smátt og smátt varð ræktunin meiri og fjölbreyttari bæði í gróðurhúsinu og garðinum.
Þau hjónin hafa verið að byggja Litlu garðyrkjustöðina upp undanfarin ár og með auknum krafti eftir að bæði hættu að vinna. „En við erum samstíga í því að um leið og annað okkar fær hugmyndir eða drauma um eins konar stækkun eða aukningu þá er gripið í handbremsuna. Þetta er í mjög góðu og viðráðanlegu fari eins og það er,“ segir þau.
„Það eru alltaf einhverjar nýjungar þegar kemur að sumarblómum og margir tilbúnir að prófa eitthvað annað en vanalega, en svo eru þeir líka til sem vilja bara hafa garðinn sinn eins frá ári til árs, sömu blóm í sömu beðum,“
Túlípanatími í byrjun árs
Í desember eru þau önnum kafin við að setja niður lauka, en þá má segja að vinnutíðin hefjist af alvöru. Þau rækta talsvert af túlípönum og bjóða til sölu á bóndadag og konudag. „Þetta eru alltaf skemmtilegir dagar hjá okkur, mikil umferð og allir í góðu skapi,“ segja þau, en túlípanarnir njóta vinsælda meðal bæjarbúa sem margir hverjir vilja versla „beint frá býli.“
Um miðjan mars þegar sól fer að hækka á lofti og vorið í nánd fara störfin hjá þeim hjónum af stað með vaxandi þunga, en þá er komið að því að huga að sumarblómunum sem er
þeirra helsta viðfangsefni auk kryddjurta sem þau rækta einnig af miklum metnaði og í talsverðum mæli. Þau eru einnig með salat og jarðaberjaplöntur.
„Það eru alltaf einhverjar nýjungar þegar kemur að sumarblómum og margir tilbúnir að prófa eitthvað annað en vanalega, en svo eru þeir líka til sem vilja bara hafa garðinn sinn eins frá ári til árs, sömu blóm í sömu beðum. Það er allur gangur á þessu og við reynum hvað við getum að koma til móts við okkar viðskiptavini,“ segir Jóhann. Ef fólk biður um eitthvað sérstakt, eins og blá blóm verði þau við þeim óskum.
Nýjungar eða bara það sama
Nágrannar þeirra hjóna eru í hópi góðra viðskiptavina, en margir þeirra leggja leið sína í Litlu garðyrkjustöðina til að versla sumarblóm í garða sína. „Auk nágranna, vina og ættingja þá kemur alls konar fólk til okkar, héðan úr bænum og líka úr nágrannasveitarfélögum. Það er alltaf skemmtilegt hér í garðinum þegar aðal sölutíminn stendur yfir,“ segir Sigrún.
Vinsælustu sumarblómin eru sólboði, margaríta og snædífa, en af því síðarnefnda er til nýtt afbrigði sem nefnist gulliver og er talsvert tekið. Lobelía heldur svo ávallt sínum sess á vinsældalistanum.
Smátt og smátt hefur ræktunin orðið meiri og fjölbreyttari bæði í gróðurhúsinu og garðinum
Upphafið má rekja til ræktunar kryddjurta
Ævintýrið hófst fyrir nokkrum árum þegar Sigrún, sem sungið hefur í Kór Akureyrarkirkju um langt árabil, var í fjáröflun vegna ferðalags kórsins. Upp kom hugmynd um að selja kryddjurtir frekar en aðrar hefðbundnari söluvöru í slíkum fjáröflunum. Skemmst er frá því að segja að kryddjurtirnar slógu í gegn, salan var mikil og áhuginn greinilegur, þannig að fólk spurði hvort ekki yrði framhald á. „Þetta var nú upphafið að þessu hjá okkur,“ segja þau.
Aðstaðan í garðinum er góð, tvö gróðurhús og nokkur beð og segja þau að það nægi vel fyrir þeirra ræktun. „Við höfum gaman af þessu, þetta er mjög gefandi og skemmtilegt. Það er gaman að hafa eitthvað þannig við að vera,“ segir þau en talsvert þarf að huga að starfseminni frá mars og fram í júní, „það er nokkuð bindandi á þeim tíma og í mörg horn að líta, en á öðrum árstíma erum við nokkuð laus,“ segja þau.
Auk þess að sinna garðyrkjunni eru þau dugleg að hreyfa sig, taka hvort um sig þátt í því sem er í boði hjá Virkum efri árum, fara mikið í sund og gönguferðir. Þá hafa þau sjálfbærni að leiðarljósi og rækta sem dæmi allt sitt grænmeti og kartöflur sjálf.
Jóhann og Sigrún hafa mjög gaman af ræktunarstörfum, en þau hafa rekið Litlu garðyrkjustöðina undanfarin ár.