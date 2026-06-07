Sjómannadagurinn á Akureyri

Dagurinn hófst með fjölsóttir sjómannamessu í Akureyrarkirkju við það tækifæri voru fjórir sjómenn heiðraðir, Stefan Óskarsson Steinar Óli Gunnarsson Bjarni Bjarnason og Arngrímur Brynjólfsson.
Minnisvarði afhjúpaður
Stór stund verður við Höefner í dag kl. 16:00 þegar afhjúpaður verður minnisvarði í svonefndum minningarreit um síðutogara og síðutogarasjómenn. „Við sjómann höfum lengi beðið eftir slíkum minnisvarða og það er mikið tilhlökkunarefni að nú er loksins komið að því að afhjúpa verkið.
Það er í anda hafnarborga, t.d. í Englandi og Þýskalandi að hafa slíka minnisvarða þar sem fólk getur komið og minnst þeirra sem farnir eru. Þetta er okkar viðleitni í að minnast sjómanna með virðingu og þökk. Fólk getur lagt frá sér blóm og eða kveikt á kertum og átt góða og notalega stund við minnisvarðann,“ segir Sigfús Ólafur Helgason sem leitt hefur endurreisn Sjómannadagsins á Akureyri af myndarbrag.
Léttar veitingar verða í boði í húsi Siglingaklúbbsins Nökkva að lokinni athöfn.