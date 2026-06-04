SBA kaupir rekstur Fjallasýnar

Sérleyfisbílar Akureyrar – Norðurleið (SBA) hafa gengið frá kaupum á þeim hluta reksturs Fjallasýnar Rúnars Óskarssonar ehf. sem lýtur að hópferðum og ferðatengdri þjónustu.
Með viðskiptunum styrkir SBA stöðu sína á sviði ferðatengdrar þjónustu og fólksflutninga á sínum helstu markaðssvæðum. Jafnframt verður til öflugur grunnur fyrir áframhaldandi uppbyggingu, aukið þjónustuframboð og frekari þróun á þeim verkefnum sem Fjallasýn hefur byggt upp á undanförnum árum.
Viðskiptin fela í sér kaup SBA á 12 bifreiðum, vörumerki, viðskiptavild og öðrum rekstrartengdum eignum sem tengjast starfseminni. Rekstur Fjallasýnar hefur um árabil notið trausts viðskiptavina, samstarfsaðila og ferðaskipuleggjenda og er það markmið SBA að byggja áfram á þeim sterka grunni og áfram verður stuðst við vörumerki Fjallasýnar.
Engin röskun verður á framkvæmd þeirra verkefna og samninga sem Fjallasýn hefur gert við viðskiptavini og samstarfsaðila. Þrátt fyrir sölu bifreiðanna hefur Fjallasýn tryggt sér áframhaldandi aðgengi að sömu tækjum næstu mánuði og verður því hægt að sinna öllum skuldbindingum félagsins með óbreyttum hætti á meðan verkefni og samningar færast yfir til kaupanda. Viðskiptavinir og samstarfsaðilar geta því treyst því að öll þjónusta, ferðir og verkefni verði framkvæmd samkvæmt áætlun og með sama öryggi og gæðum og áður.
„Við erum afar ánægð með þessi kaup. Fjallasýn hefur byggt upp öflugt fyrirtæki með gott orðspor. Með þessum kaupum fáum við til liðs við SBA góða viðbót sem fellur vel að núverandi rekstri SBA og skapar spennandi tækifæri til framtíðar,“ segir Gunnar M. Guðmundsson, framkvæmdastjóri SBA en SBA rekur flota 110 hópferðabíla sem sinna fjölbreyttum verkefnum um allt land.
Rúnar Óskarsson hjá Fjallasýn segir viðskiptin marka eðlilegt næsta skref í þróun starfseminnar. „Við eigendur erum orðin roskin og það hefur legið í loftinu um hríð að við drögum okkur út úr þessum erilsama rekstri að mestu. Það er mikilvægt fyrir okkur að tryggja áframhaldandi þjónustu við viðskiptavini og samstarfsaðila. Með þessum viðskiptum verður megin starfsemi Fjallasýnar hluti af öflugum rekstri SBA og við erum sannfærð um að það muni skapa góð tækifæri til framtíðar fyrir alla hlutaðeigandi. Við munum núna einbeita okkur að minni og einfaldari verkefnum eins og skólaakstri, strætó og ferilþjónustu.“
Aðilar munu á næstu vikum og mánuðum vinna saman að innleiðingu og yfirfærslu verkefna með það að markmiði að tryggja sem bestan rekstrarlegan stöðugleika og órofna þjónustu við viðskiptavini.
Frá þessu segir í tilkynningu frá SBA