Sameina krafta sína í umhverfisfræðum

Samstarf HA og Rannsóknaseturs Háskóla Íslands í Þingeyjarsveit skapar ný tækifæri í kennslu og rannsóknum á sviði umhverfisfræða.
Þingeysk náttúra, menning og rannsóknir léku lykilhlutverk í fræðsluferð þrjátíu alþjóðlegra meistaranema í heimskautarétti til Mývatnssveitar þann 8. maí síðastliðinn. Ferðin er hluti af þverfaglegu samstarfi námsbrautar Háskólans á Akureyri í heimskautarétti og Rannsóknaseturs Háskóla Íslands í Þingeyjarsveit, þar sem markmiðið er að efla kennslusamstarf og þróa sameiginlegar rannsóknir á sviði umhverfisfræða.
„Þar sem heimskautaréttur er afar fjölbreyttur og þverfaglegur er sífellt meiri áhersla lögð á að læra hvert af öðru,“ segir Antje Neumann, dósent við Lagadeild og brautarstjóri heimskautaréttar.
Stúdentarnir hafa nú lokið sínu fyrra ári í náminu og var ferðin hluti af námskeiði í umhverfisrétti og líffræðilegri fjölbreytni. Hópurinn samanstendur af stúdentum frá fimmtán löndum, meðal annars Svíþjóð, Kanada, Nígeríu, Eistlandi, Þýskalandi, Frakklandi, Bandaríkjunum, Kína, Japan og Kenía. Fræðilegur bakgrunnur þeirra spannar fjölbreytt svið, svo sem lögfræði, náttúru- og félagsvísindi, alþjóðasamskipti, heimspeki, ferðaþjónustu, viðskiptafræði og stjórnsýslufræði.Náttúra, menning og stjórnun verndarsvæða
Markmið heimsóknarinnar var að kynna fyrir stúdentum rannsóknir á sviði umhverfishugvísinda sem unnar eru við rannsóknasetrið, auk þess að veita innsýn í stjórnun Vatnajökulsþjóðgarðs og friðlýstra svæða við Mývatn og Laxá. Hópurinn fékk kynningu á lagalegri umgjörð verndarsvæða á Íslandi og fræðslu um tengsl náttúru, menningar og listar.
Stúdentarnir skoðuðu nýja sýningu í Gíg og fóru í fræðslugöngu með landverði Vatnajökulsþjóðgarðs þar sem þau upplifðu náttúru svæðisins af eigin raun, þrátt fyrir maíkulda og snjókomu. Þá heimsóttu þau einnig fornleifasvæðið að Hofstöðum í Mývatnssveit þar sem Unnsteinn Ingason sagði frá sögu staðarins, merkum uppgötvunum og þeim ráðgátum sem enn bíða lausna.
„Umhverfisréttur lifnar við þegar maður sér hvernig náttúra, menning og samfélag tengjast í þessu einstaka landslagi,“ segja stúdentarnir Anika Mueller og Bernhard Pellascio um upplifun sína af ferðinni.Samstarf sem horfir til framtíðar
Samstarf Háskólans á Akureyri og Rannsóknaseturs Háskóla Íslands í Þingeyjarsveit hófst á síðasta ári þegar kennarar í heimskautarétti og auðlindafræði við HA tóku þátt í kennslu fyrir stúdenta í umhverfishugvísindum við Háskóla Íslands. Næstu skref fela ekki aðeins í sér áframhaldandi kennslusamstarf heldur einnig aukið samstarf á sviði þverfaglegra umhverfisrannsókna.
„Fyrir nýstofnað rannsóknasetur okkar í umhverfishugvísindum er þetta samstarf við sérfræðinga í heimskautarétti og Auðlindadeild við HA ómetanlegt,“ segir Auður Aðalsteinsdóttir, forstöðumaður Rannsóknaseturs Háskóla Íslands í Þingeyjarsveit. „Eins og erlendu stúdentarnir frá HA upplifðu í ferðinni má margt læra af því að tengja þessi fræði við einstaka náttúru, náttúrurannsóknir og menningu við Mývatn og annars staðar á Norðurlandi eystra.“