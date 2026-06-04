BSO húsið á leið í Jólagarðinn

Eigendur Jólagarðsins voru ekki fyrr búnir að fagna 30 ára afmæli þegar næsta verkefni tók við, að taka niður BSO húsið við Strandgötu á Akureyri og flytja það á svæði Jólagarðsins í Eyjafjarðarsveit þar sem því verður fundið nýtt hlutverk.
Bæjarráð Akureyri auglýsti BSO húsið á dögunum fyrir áhuga saman til flutnings og enduruppbyggingar á öðru stað. Sex umsóknir bárust og hlaut sú frá Jólagarðinum hæstu einkun að mati dómnefndar sem fór yfir þær. Húsið fæst án endurgjalds en flutningur er á kostnað eigenda. Húsnæðið þarf að vera farið úr Strandgötu eigi síðar en 15. júní 2026
Fram kemur í umsögn dómnefndar að húsin verði nýtt sem áningarstaður án endurgjalds, en einnig sem greiðasala og verslun í takt við það sem fyrir er á staðnum.
Aðrar umsóknir snerust m.a. um að setja upp kattakaffihús, nýta það sem sumarbústað eða keramikverkstæði og gallerí.