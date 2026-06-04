BSO húsið á leið í Jólagarðinn

04. júní, 2026 - 17:08 Margrét Þóra Þórsdóttir
Byrjað er að vinna að flutningi húsins Mynd Vbl.
Byrjað er að vinna að flutningi húsins Mynd Vbl.

Eigendur Jólagarðsins voru ekki fyrr búnir að fagna 30 ára afmæli þegar næsta verkefni tók við, að taka niður BSO húsið við Strandgötu á Akureyri og flytja það á svæði Jólagarðsins í Eyjafjarðarsveit þar sem því verður fundið nýtt hlutverk.

Bæjarráð Akureyri auglýsti BSO húsið á dögunum fyrir áhuga saman til flutnings og enduruppbyggingar á öðru stað. Sex umsóknir bárust og hlaut sú frá Jólagarðinum hæstu einkun að mati dómnefndar sem fór yfir þær. Húsið fæst án endurgjalds en flutningur er á kostnað eigenda. Húsnæðið þarf að vera farið úr Strandgötu eigi síðar en 15. júní 2026

Fram kemur í umsögn dómnefndar að húsin verði nýtt sem áningarstaður án endurgjalds, en einnig sem greiðasala og verslun í takt við það sem fyrir er á staðnum.

Aðrar umsóknir snerust m.a. um að setja upp kattakaffihús, nýta það sem sumarbústað eða keramikverkstæði og gallerí.

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