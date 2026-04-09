Sjálfstæðisflokkurinn á Akureyri styður lausnir sem auka þægindi og öryggi!

Kannast þú við að lenda í vandræðum með bílastæði þegar þú sækir þjónustu í Sunnuhlíð? Hvort sem þú átt leið til læknis, í sjúkraþjálfun eða bakarí er líklegt að þú svarir spurningunni játandi og við viljum finna lausnir!
Þegar Heilbrigðisstofnun Norðurlands (HSN) flutti hluta starfsemi heilsugæslunnar á Akureyri í Sunnuhlíð stóð til að á Akureyri yrðu tvær heilsugæslustöðvar. Það hefur ekki enn orðið raunin og er starfsemi HSN nú dreifð á þrjá staði í bænum. Mikið af kjarnastarfseminni fluttistnþó í Sunnuhlíð, meðal annars klínísk þjónusta, og hefur það leitt til aukins umferðarþunga á svæðinu.
Núverandi fjöldi bílastæða í Sunnuhlíð annar ekki þörf þeirra sem sækja þangað þjónustu. Ljóst er að þörfin mun aukast enn frekar með vaxandi starfsemi og hafa eigendur
húsnæðisins því áform um að fjölga bílastæðum. Fyrirhuguð staðsetning er austan við Sunnuhlíð, þar sem nú er leiksvæði, sem Akureyrarbær þarf að færa svo framkvæmdin verði að veruleika.
Greitt aðgengi að heilbrigðisþjónustu og öryggi að leiðarljósi
Aðkoma að heilbrigðisstofnun þarf að vera greið, örugg og aðgengileg öllum, þar á meðal eldri einstaklingum, fólki með skerta hreyfigetu og notendum hjálpartækj a. Tryggja ber næg bílastæði sem veita hindranalaust aðgengi að inngangi. Jafnframt næg stæði fyrir hreyfihamlaða sem eru vel merkt, á sléttu yfirborði og tengd góðum gönguleiðum.
Samkvæmt umferðarlögum og leiðbeiningum Samgöngustofu skal leggja ríka áherslu á vernd lífs og heilsu vegfarenda. Þá þarf skipulag umhverfis að taka mið af öllum samgöngumátum. Umferð gangandi og akandi skal jafnframt vera aðskilin þar sem því verður við komið, sérstaklega á svæðum þar sem margir sækja þjónustu eða viðkvæmir hópar, svo sem börn, eru á ferðinni.
Skynsamleg uppbygging - framfaraskref fyrir samfélagið
Við viljum endurskipuleggja svæðið í heild; breyta aðkomu að HSN samhliða því að nýtt bílastæði verði gert austan við húsin, flytja leiksvæðið og leggja nýjan göngustíg. Með þessu
getum við bætt þjónustuna umtalsvert með betra aðgengi, auknu öryggi og heilbrigðara umhverfi fyrir alla notendur heilsugæslunnar.
Nýtt bílastæði austan við heilsugæsluna myndi stytta leið að inngangi, tryggja betra aðgengi og létta á álagi á núverandi stæðum og gönguleiðum. Færsla á leiksvæðinu skapar tækifæri til betri nýtingar á svæðinu. Við viljum auka umferðaröryggi með því að aðskilja umferð gangandi og akandi, færa óþarfa umferð gangandi
vegfarenda af bílastæðinu og leggja nýjan göngustíg meðfram því, enda myndu slíkar breytingar vera í samræmi við bestu starfsvenjur í skipulagi umferðar við opinberar stofnanir.
Þessar framkvæmdir eru í samræmi við opinberar leiðbeiningar um aðgengi, umferðaröryggi og skipulag. Þær munu skapa öruggara, skilvirkara og notendavænna umhverfi fyrir
skjólstæðinga HSN, starfsfólk og alla aðra vegfarendur.
Lausn sem þjónar almannahagsmunum
Akureyrarbær þarf að taka virkan þátt í þessu ferli, bæði hvað varðar skipulag, tilfærslu leiksvæðis og lagningu nýs göngustígs. Þetta er eðlileg og rökrétt þátttaka enda fela
breytingarnar í sér mikilvægar bætur á innviðum á grundvelli almannahagsmuna. Við Sjálfstæðismenn viljum sjá skýra forgangsröðun í þágu íbúa: örugga, aðgengilega og
skilvirka heilbrigðisþjónustu.
Þetta eru framkvæmdir sem krefjast meðal annars samþykkis skipulagsráðs Akureyrarbæjar og við lýsum yfir vilja okkar til samstarfs við húseigendur og HSN til að tryggja bætt aðgengi og efla öryggi á svæðinu.
Heimir Örn Árnason formaður bæjarráðs og situr í 2. sæti á framboðslista Sjálfstæðisflokksins
á Akureyri. Arna Rut Gunnarsdóttir situr í 3. sæti á framboðslista Sjálfstæðisflokksins á Akureyri.