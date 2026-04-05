Eyjafjarðarsveit - Nýr þjónustusamningur um mötuneyti Hrafnagilsskóla

05. apríl, 2026 - 14:16 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Frá undirritun, Finnur Yngvi sveitarstjóri og Snæbjörn matreiðslumeistari
Frá undirritun, Finnur Yngvi sveitarstjóri og Snæbjörn matreiðslumeistari Mynd esveit.is

Eyjafjarðarsveit og matreiðslumeistarinn Snæbjörn H. Kristjánsson hafa undirritað nýjan samning um matseld fyrir mötuneyti Hrafnagilsskóla í kjölfar opins útboðs. Snæbjörn hefur jafnframt hefur sinnt þjónustunni við gott orðspor undanfarin ár. Gildir nýr samningur fyrir tímabilið 2026–2029 með möguleika á framlengingu.

Við gerð nýs samnings lagði sveitarfélagið enn ríkari áherslur á að skerpa á kröfum um notkun íslenskra matvæla eftir því sem kostur er, aukinnar áherslu á upprunamerkingar og gagnsæi gagnvart notendum þjónustunnar og draga enn frekar úr notkun gjör unninna matvæla.

Sérstök áhersla er lögð á að tryggja nemendum aðgang að fjölbreyttri, hollri og næringarríkri fæðu í samræmi við manneldismarkmið Embættis landlæknis. Jafnframt er samningnum ætlað að styðja við íslenska framleiðslu og draga úr kolefnisspori með því að sækja hráefni sem næst heimabyggð.

Eyjafjarðarsveit er stolt af því að geta, með nýjum samningi, haldið áfram markvissri vinnu við að efla matarmenningu í skólum sveitarfélagsins og skapa nemendum góðar forsendur fyrir heilsu og vellíðan.

Það var heimasíða Eyjafjarðarsveitar sem fyrst sagði frá.
Nýjast

  • Eyjafjarðarsveit - Nýr þjónustusamningur um mötuneyti Hrafnagilsskóla

    • 05.04.2026
    Eyjafjarðarsveit og matreiðslumeistarinn Snæbjörn H. Kristjánsson hafa undirritað nýjan samning um matseld fyrir mötuneyti Hrafnagilsskóla í kjölfar opins útboðs. Snæbjörn hefur jafnframt hefur sinnt þjónustunni við gott orðspor undanfarin ár. Gildir nýr samningur fyrir tímabilið 2026–2029 með möguleika á framlengingu.

  • Lokaorðið - Traustur vinur getur gert kraftaverk

    • 05.04.2026
    Maður velur sér vini en ekki ættingja, sagði einhver, einhvern tímann, einhversstaðar. Það er margt til í því. Nú hef ég aldrei haft í hyggju að skipta út mínum ættingjum, þeir eru upp til hópa vandað fólk og flestir auk þess reglulega skemmtilegir. Ég á einnig marga góða og skemmtilega vini. Ég hef sankað þeim að mér á lífsins göngu.

  • Hópur eldri sjómanna heimsótti þýskar hafnarborgir

    • 05.04.2026
    „Þetta var dásamleg ferð í alla staði og gaf þeirri í fyrra ekki neitt eftir,“ segir Sigfús Ólafur Helgason einn af skipuleggjendum ferðar tæplega 40 eldri sjómanna til hafnarborganna Bremenhaven og Cuxhaven í Þýsklandi. Í fyrravetur heimsótti hópur sjómanna frá Akureyri hafnarborgirnar Hull og Grimsby í Bretlandi og var góður rómur gerður að. Næsta verður haldið til Færeyja í maí næstkomandi og verða þátttakendur um 40 talsins. Þá er þegar farið að leggja drög að ferð sjómanna til Aberdeen í Skotlandi.

  • Íslenska gámafélagið með nýja starfsstöð á Akureyri

    • 05.04.2026
    Íslenska gámafélagið hefur opnað nýjar starfsstöðvar á Ægisnesi 3 á Akureyri.

  • Eina klassaða flotkví landsins

    • 04.04.2026
    Klassavottun flotkvíar Slippins Akureyri frá alþjóðlega flokkunarfélaginu Bureau Veritas hefur verið endurnýjuð. Með endurnýjuninni er staðfest að kvíin uppfylli áfram strangar kröfur um öryggi, ástand og rekstur.

  • Jákvæðar undirtektir við breytingu á lóð númer 3 við Hrísalund

    • 04.04.2026
    Tillaga um breytingu á lóðinni við Hrísalund 3 á Akureyri fékk jákvæðar undirtektir hjá skipulagsráði bæjarins. Erindi kom frá arkitektastofunni Kollgátu sem sótti um að breyting yrði gerð á aðalskipulagi fyrri svæðið sem nær til lóðarinnar númer 3 við Hrísalund, þannig að heimilt yrði að byggja blandaða byggð með verslun -og þjónustu á jarðhæð og íbúðir á efri hæðum. Jafnframt var sótt um leyfi til að hefja gerð nýs deiliskipulags.

  • Dularfullt, seggsí og hættulegt

    • 03.04.2026
    Rocky Horror fær frábærar viðtökur í meðförum Leikfélags Húsavíkur

  • Forsetinn setur sjöttu Sjálfbærniráðstefnuna

    • 03.04.2026
    Umhverfisráð Háskólans á Akureyri býður til sjöttu Sjálfbærniráðstefnunnar miðvikudaginn 10. apríl. Ráðstefnan er opin öllum, þátttaka er gjaldfrjáls og er hægt að taka þátt á staðnum eða í streymi. Forseti Íslands, Halla Tómasdóttir, setur ráðstefnuna. Að lokinni setningu heldur Jukka Heinonen frá Háskóla Íslands lykilerindi sem ber yfirheitið, „Affluence and the climate-sustainability illusion in the Nordics“. Í kjölfarið tekur við metnaðarfull dagskrá sem hægt er að nálgast í viðburðadagatali á vefsíðu háskólans, unak.is. með því að smella hér. (6. Sjálfbærniráðstefnan | Háskólinn á Akureyri )

  • Grófin Geðrækt flytur í Glerárgötu 24

    • 03.04.2026
    Geðrækt er um þessar mundir að flytja starfsemi sína að Glerárgátu 24, 4. hæð í húsnæði sem Styrktar og líknarsjóður, Oddfellow festi kaup á í þeim tilgangi að skapa félagasamtökum Grófin eins og Grófinni betri rekstrargrundvöll. Grófin hefur verið í nokkrum húsnæðisvanda, m.a. vegna heilsuspillandi aðstæðna á fyrri starfsstöðvum og leigukostnaður var einnig of hár fyrir félagið. Oddfellow á Akureyri fékk spurnir af þeirri stöðu og komu Grófinni til aðstoðar.
