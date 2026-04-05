Eyjafjarðarsveit - Nýr þjónustusamningur um mötuneyti Hrafnagilsskóla

Eyjafjarðarsveit og matreiðslumeistarinn Snæbjörn H. Kristjánsson hafa undirritað nýjan samning um matseld fyrir mötuneyti Hrafnagilsskóla í kjölfar opins útboðs. Snæbjörn hefur jafnframt hefur sinnt þjónustunni við gott orðspor undanfarin ár. Gildir nýr samningur fyrir tímabilið 2026–2029 með möguleika á framlengingu.
Við gerð nýs samnings lagði sveitarfélagið enn ríkari áherslur á að skerpa á kröfum um notkun íslenskra matvæla eftir því sem kostur er, aukinnar áherslu á upprunamerkingar og gagnsæi gagnvart notendum þjónustunnar og draga enn frekar úr notkun gjör unninna matvæla.
Sérstök áhersla er lögð á að tryggja nemendum aðgang að fjölbreyttri, hollri og næringarríkri fæðu í samræmi við manneldismarkmið Embættis landlæknis. Jafnframt er samningnum ætlað að styðja við íslenska framleiðslu og draga úr kolefnisspori með því að sækja hráefni sem næst heimabyggð.
Eyjafjarðarsveit er stolt af því að geta, með nýjum samningi, haldið áfram markvissri vinnu við að efla matarmenningu í skólum sveitarfélagsins og skapa nemendum góðar forsendur fyrir heilsu og vellíðan.