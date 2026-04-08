Skipstjórinn á Vilhelm Þorsteinssyni EA 11 bjartsýnn í byrjun kolmunnavertíðar

Uppsjávarskip Samherja, Vilhelm Þorsteinsson EA 11 er á leiðinni á kolmunnaveiðar syðst í færeysku lögsögunni, gráa svæðinu svonefnda. Skipið lét úr höfn á Akureyri um hádegisbil í gær og eru fleiri íslensk uppsjávarskip að hefja veiðar á svæðinu.
Góð kolmunnaveiði undanfarin ár
Birkir Hreinsson skipstjóri segir að siglingin á miðin sé um 550 sjómílur.
„ Við erum núna austur af landinu, hérna er suð-vestan kalda skítur, í kringum 18 metrar á sekúndu en okkur miðar vel áfram enda Vilhelm Þorsteinsson afburða gott skip. Siglingin á veiðislóðina tekur um tvo sólarhringa. Á gráa svæðinu hefur verið góð veiði á undanförnum árum á þessum tíma árs og vonandi verður hið sama uppi á teningnum í ár. Ég er að minnsta kosti þokkalega bjartsýnn í upphafi kolmunnavertíðar og þeir skipstjórar sem ég hef talað við eru sama sinnis.“
Allt gert klárt
Hjá uppsjávarskipunum tekur hver vertíðin við af annarri.
„ Loðnuvertíðinni lauk í mars og gekk sú vertíð vel. Við vorum í landi í þrjár vikur, svo tekur kolmunninn við og þar á eftir makríllinn. Tíminn í landi var nýttur til að dytta að ýmsum hlutum um borð og gera allt klárt fyrir komandi vertíð,“ segir Birkir Hreinsson skipstjóri á Vilhelm Þorsteinssyni.