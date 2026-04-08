Skipstjórinn á Vilhelm Þorsteinssyni EA 11 bjartsýnn í byrjun kolmunnavertíðar

08. apríl, 2026 - 14:08 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Vilhelm Þorsteinsson EA 11 er á leiðinni á kolmunnaveiðar
Uppsjávarskip Samherja, Vilhelm Þorsteinsson EA 11 er á leiðinni á kolmunnaveiðar syðst í færeysku lögsögunni, gráa svæðinu svonefnda. Skipið lét úr höfn á Akureyri um hádegisbil í gær og eru fleiri íslensk uppsjávarskip að hefja veiðar á svæðinu.

Góð kolmunnaveiði undanfarin ár

Birkir Hreinsson skipstjóri segir að siglingin á miðin sé um 550 sjómílur.

„ Við erum núna austur af landinu, hérna er suð-vestan kalda skítur, í kringum 18 metrar á sekúndu en okkur miðar vel áfram enda Vilhelm Þorsteinsson afburða gott skip. Siglingin á veiðislóðina tekur um tvo sólarhringa. Á gráa svæðinu hefur verið góð veiði á undanförnum árum á þessum tíma árs og vonandi verður hið sama uppi á teningnum í ár. Ég er að minnsta kosti þokkalega bjartsýnn í upphafi kolmunnavertíðar og þeir skipstjórar sem ég hef talað við eru sama sinnis.“

Allt gert klárt

Hjá uppsjávarskipunum tekur hver vertíðin við af annarri.

„ Loðnuvertíðinni lauk í mars og gekk sú vertíð vel. Við vorum í landi í þrjár vikur, svo tekur kolmunninn við og þar á eftir makríllinn. Tíminn í landi var nýttur til að dytta að ýmsum hlutum um borð og gera allt klárt fyrir komandi vertíð,“ segir Birkir Hreinsson skipstjóri á Vilhelm Þorsteinssyni.

Vilhelm Þorsteinsson á siglingu við Fuglafjörð í Færeyjum

samherji.is sagði frá

 

Til baka

Nýjast

Sjá meira