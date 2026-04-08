Siggi Valli ráðinn framkvæmdastjóri Völsungs

08. apríl, 2026 - 21:57 Egill Páll Egilsson - egillpall@vikubladid.is
Á myndinni má sjá Sigga Valla og Berg Jónmundsson formann Völsungs við undirskriftina fyrr í dag. Mynd/Völsungur

Sigurður Valdimar Olgeirsson eða Siggi Valli eins og hann er betur þekktur tekur við sem framkvæmdastjóri Völsungs. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Völsungi en þar segir að  Siggi Valli ætti að vera flestum Völsungum kunnugur enda uppalinn Völsungur og hafi tekið dyggan þátt í starfi félagsins undanfarin ár.
Siggi hefur þegar hafið störf og kveðst vera spenntur fyrir framhaldinu enda nóg af sóknartækifærum hjá Völsungi að eigin sögn.

,,Að sama skapi kveðjum við Jónas Halldór Friðriksson sem hefur sinnt starfinu síðan haustið 2018. Jónas hafði áður verið framkvæmdastjóri Völsungs frá árunum 2014-2016. Til að mynda átti Jónas stóran þátt í að koma af stað samþættingaverkefni Völsungs, Norðurþings, Borgarhólsskóla og Grænuvalla sem hófst árið 2022. Verkefni sem að við sem samfélag erum afar ánægð með. Við þökkum Jónasi kærlega fyrir hans störf fyrir félagið og óskum honum alls hið besta í komandi framtíð," segir jafnframt í tilkynningunni.

