Hópur eldri sjómanna heimsótti þýskar hafnarborgir

„Þetta var dásamleg ferð í alla staði og gaf þeirri í fyrra ekki neitt eftir,“ segir Sigfús Ólafur Helgason einn af skipuleggjendum ferðar tæplega 40 eldri sjómanna til hafnarborganna Bremenhaven og Cuxhaven í Þýsklandi. Í fyrravetur heimsótti hópur sjómanna frá Akureyri hafnarborgirnar Hull og Grimsby í Bretlandi og var góður rómur gerður að. Næsta verður haldið til Færeyja í maí næstkomandi og verða þátttakendur um 40 talsins. Þá er þegar farið að leggja drög að ferð sjómanna til Aberdeen í Skotlandi.
Að heimsækja Þýskaland án þess að fá sér alvöru snitzel er óhugsandi, Sigtryggur Gíslason veit það
Hópurinn nýtti sér beint flug frá Akureyri til Manchester þar sem hoppað var upp í glæsilega ferju sem sigldi yfir til Rotterdam. Hópurinn dvaldi í nokkra daga í Bremenhaven, var á hóteli niður við höfn sem var vel við hæfi, en þaðan segir Sigfús að hafi verið gott göngufæri á ýmis söfn auk þess sem gaman hefði verið að spóka sig um í gömlu fiskihöfninni. „Þetta var viðkomu staður margra eldri sjómanna sem sigldu með afla til hafna í Þýskalandi. Þetta var því ekki síður pílagrímsferð fyrir marga líkt og ferðin til Bretlands var í fyrra.“
Gamlir síðutogarajaxlar frá vinstri: Stefán Óskarsson, Davíð Hauksson, Einar Ingi Einarsson
Forsvarsmenn Öldu Seafood/DFFU, þeir Þorsteinn má og Baldvin sonur hans buðu hópnum í glæsilegan kvöldverð. Útgerðarfélagið hefur aðsetur í Cuxhaven, en þangað fór hópurinn í skoðunarferð og naut þar leiðsagnar hjónanna Helga Helgasonar og Önnu Guðrúnar Garðarsdóttur frá Húsavík en þau búa þar í borg. „Við fórum í góða skoðunarferð með þeim hjónum í tveggja hæða strætó,“ segir hann og bætir við að þau hefðu lagt sitt af mörkum til að gera ferð sjómanna að veruleika og gert ferðina að dýrðardögum í Þýskalandi. „Þeir gleymast seint. Við náðum að gera allt sem lagt var upp með og það er stórkostlegt.“
Heiðurshjónin í Cuxhaven Helgi Helgason og Anna Guðrún Garðarsdóttir
með Þorstein Vilhelmsson á milli sín
Heiðruðu minningu Þórarins
Í ferðinni minntust sjómenn gamals félaga, Þórarins Guðmundssonar kyndara á ÚA togaranum Kaldbak EA. Hann lést af slysförum í söluferð fyrir tæplega 71 ári síðan, þann 13. september árið 1955, en hann varð fyrir sporvagni í Bremenhaven. „Þetta var alveg hreint hörmulegt slys,“ segir Sigfús og bætir við að minningarstundin hefði verið einkar falleg, en hún fór fram við lið síðutogara sem liggur þar í höfninni. „Það var táknrænt. Við fórum með bón og vottuðum Þórarni virðingu okkar.“
Dagur 21. september 1951
Í bakaleiðinni var komið við í Hull þar sem hópurinn hitti vini frá í ferðinni síðastliðið ár, Baldvin Gíslason og Hlyn son hans og einnig brugðu margir sér í sjóminjasafnið þar í borg. „Þetta er stórgott safn og varðveitir sögu sjómanna, okkur þykir alltaf sárt að safn af svipuðu tagi sé ekki fyrir hendi á Akureyri sem á mikla og merka útgerðarsögu. Ég skora á þá sem bjóða fram í næstu sveitarstjórnarkosningum að taka í útrétta hönd okkar sjómanna og aðstoða okkur við að koma upp safni fyrir okkar sögu,“ segir Sigfús.
Hluti áhafnar Kaldbaks EA1. Þórarinn þriðji frá hægri
Minningarstund á Máneyjarbreka
Ferðir sjómanna til gömlu hafnarborganna hafa nú komið því til leiðar að hópur Breta er væntanlegur til Akureyrar á næsta ári, gagngert til að endurgjalda heimsókn Akureyringanna til þeirra. Sigfús segir að unnið sá að því að halda minningarstund á svokölluðum Máneyrjarbreka út af Tjörnesi, en talið er að breski togarinn Kingston Peridot hafi farist þar í ofsaveðri með allri áhöfn 26. janúar árið 1968. Í hópi bretanna verða m.a. ættingjar og vinir skipverja sem þar hlutu vota gröf. „Við stefnum að því að nota okkar flaggskip, Húna II til að sigla með góða gesti út að slysstað og sameinast þar í bæn til minningar um hina látnu.“