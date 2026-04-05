Hópur eldri sjómanna heimsótti þýskar hafnarborgir

05. apríl, 2026 - 11:57 Margrét Þóra Þórsdóttir
Á sjóminjasafninu í Cuxhaven Myndir Sigfús Helgason
„Þetta var dásamleg ferð í alla staði og gaf þeirri í fyrra ekki neitt eftir,“ segir Sigfús Ólafur Helgason einn af skipuleggjendum ferðar tæplega 40 eldri sjómanna til hafnarborganna Bremenhaven og Cuxhaven í Þýsklandi. Í fyrravetur heimsótti hópur sjómanna frá Akureyri hafnarborgirnar Hull og Grimsby í Bretlandi og var góður rómur gerður að. Næsta verður haldið til Færeyja í maí næstkomandi og verða þátttakendur um 40 talsins. Þá er þegar farið að leggja drög að ferð sjómanna til Aberdeen í Skotlandi.

Að heimsækja Þýskaland án þess að fá sér alvöru snitzel er óhugsandi, Sigtryggur Gíslason veit það

Hópurinn nýtti sér beint flug frá Akureyri til Manchester þar sem hoppað var upp í glæsilega ferju sem sigldi yfir til Rotterdam. Hópurinn dvaldi í nokkra daga í Bremenhaven, var á hóteli niður við höfn sem var vel við hæfi, en þaðan segir Sigfús að hafi verið gott göngufæri á ýmis söfn auk þess sem gaman hefði verið að spóka sig um í gömlu fiskihöfninni. „Þetta var viðkomu staður margra eldri sjómanna sem sigldu með afla til hafna í Þýskalandi. Þetta var því ekki síður pílagrímsferð fyrir marga líkt og ferðin til Bretlands var í fyrra.“

Gamlir síðutogarajaxlar frá vinstri:  Stefán Óskarsson, Davíð Hauksson, Einar Ingi Einarsson

Forsvarsmenn Öldu Seafood/DFFU, þeir Þorsteinn má og Baldvin sonur hans buðu hópnum í glæsilegan kvöldverð. Útgerðarfélagið hefur aðsetur í Cuxhaven, en þangað fór hópurinn í skoðunarferð og naut þar leiðsagnar hjónanna Helga Helgasonar og Önnu Guðrúnar Garðarsdóttur frá Húsavík en þau búa þar í borg. „Við fórum í góða skoðunarferð með þeim hjónum í tveggja hæða strætó,“ segir hann og bætir við að þau hefðu lagt sitt af mörkum til að gera ferð sjómanna að veruleika og gert ferðina að dýrðardögum í Þýskalandi. „Þeir gleymast seint. Við náðum að gera allt sem lagt var upp með og það er stórkostlegt.“

Heiðurshjónin í Cuxhaven Helgi Helgason og Anna Guðrún Garðarsdóttir
með Þorstein Vilhelmsson á milli sín

 

Heiðruðu minningu Þórarins

Í ferðinni minntust sjómenn gamals félaga, Þórarins Guðmundssonar kyndara á ÚA togaranum Kaldbak EA. Hann lést af slysförum í söluferð fyrir tæplega 71 ári síðan, þann 13. september árið 1955, en hann varð fyrir sporvagni í Bremenhaven. „Þetta var alveg hreint hörmulegt slys,“ segir Sigfús og bætir við að minningarstundin hefði verið einkar falleg, en hún fór fram við lið síðutogara sem liggur þar í höfninni. „Það var táknrænt. Við fórum með bón og vottuðum Þórarni virðingu okkar.“

Dagur 21. september 1951

Í bakaleiðinni var komið við í Hull þar sem hópurinn hitti vini frá í ferðinni síðastliðið ár, Baldvin Gíslason og Hlyn son hans og einnig brugðu margir sér í sjóminjasafnið þar í borg. „Þetta er stórgott safn og varðveitir sögu sjómanna, okkur þykir alltaf sárt að safn af svipuðu tagi sé ekki fyrir hendi á Akureyri sem á mikla og merka útgerðarsögu. Ég skora á þá sem bjóða fram í næstu sveitarstjórnarkosningum að taka í útrétta hönd okkar sjómanna og aðstoða okkur við að koma upp safni fyrir okkar sögu,“ segir Sigfús.

Hluti áhafnar Kaldbaks EA1. Þórarinn þriðji frá hægri

Minningarstund á Máneyjarbreka

Ferðir sjómanna til gömlu hafnarborganna hafa nú komið því til leiðar að hópur Breta er væntanlegur til Akureyrar á næsta ári, gagngert til að endurgjalda heimsókn Akureyringanna til þeirra. Sigfús segir að unnið sá að því að halda minningarstund á svokölluðum Máneyrjarbreka út af Tjörnesi, en talið er að breski togarinn Kingston Peridot hafi farist þar í ofsaveðri með allri áhöfn 26. janúar árið 1968. Í hópi bretanna verða m.a. ættingjar og vinir skipverja sem þar hlutu vota gröf. „Við stefnum að því að nota okkar flaggskip, Húna II til að sigla með góða gesti út að slysstað og sameinast þar í bæn til minningar um hina látnu.“

  Eyjafjarðarsveit - Nýr þjónustusamningur um mötuneyti Hrafnagilsskóla

    • 05.04.2026
    Eyjafjarðarsveit og matreiðslumeistarinn Snæbjörn H. Kristjánsson hafa undirritað nýjan samning um matseld fyrir mötuneyti Hrafnagilsskóla í kjölfar opins útboðs. Snæbjörn hefur jafnframt hefur sinnt þjónustunni við gott orðspor undanfarin ár. Gildir nýr samningur fyrir tímabilið 2026–2029 með möguleika á framlengingu.

  Lokaorðið - Traustur vinur getur gert kraftaverk

    • 05.04.2026
    Maður velur sér vini en ekki ættingja, sagði einhver, einhvern tímann, einhversstaðar. Það er margt til í því. Nú hef ég aldrei haft í hyggju að skipta út mínum ættingjum, þeir eru upp til hópa vandað fólk og flestir auk þess reglulega skemmtilegir. Ég á einnig marga góða og skemmtilega vini. Ég hef sankað þeim að mér á lífsins göngu.

  Íslenska gámafélagið með nýja starfsstöð á Akureyri

    • 05.04.2026
    Íslenska gámafélagið hefur opnað nýjar starfsstöðvar á Ægisnesi 3 á Akureyri.

  Eina klassaða flotkví landsins

    • 04.04.2026
    Klassavottun flotkvíar Slippins Akureyri frá alþjóðlega flokkunarfélaginu Bureau Veritas hefur verið endurnýjuð. Með endurnýjuninni er staðfest að kvíin uppfylli áfram strangar kröfur um öryggi, ástand og rekstur.

  Jákvæðar undirtektir við breytingu á lóð númer 3 við Hrísalund

    • 04.04.2026
    Tillaga um breytingu á lóðinni við Hrísalund 3 á Akureyri fékk jákvæðar undirtektir hjá skipulagsráði bæjarins. Erindi kom frá arkitektastofunni Kollgátu sem sótti um að breyting yrði gerð á aðalskipulagi fyrri svæðið sem nær til lóðarinnar númer 3 við Hrísalund, þannig að heimilt yrði að byggja blandaða byggð með verslun -og þjónustu á jarðhæð og íbúðir á efri hæðum. Jafnframt var sótt um leyfi til að hefja gerð nýs deiliskipulags.

  Dularfullt, seggsí og hættulegt

    • 03.04.2026
    Rocky Horror fær frábærar viðtökur í meðförum Leikfélags Húsavíkur

  Forsetinn setur sjöttu Sjálfbærniráðstefnuna

    • 03.04.2026
    Umhverfisráð Háskólans á Akureyri býður til sjöttu Sjálfbærniráðstefnunnar miðvikudaginn 10. apríl. Ráðstefnan er opin öllum, þátttaka er gjaldfrjáls og er hægt að taka þátt á staðnum eða í streymi. Forseti Íslands, Halla Tómasdóttir, setur ráðstefnuna. Að lokinni setningu heldur Jukka Heinonen frá Háskóla Íslands lykilerindi sem ber yfirheitið, „Affluence and the climate-sustainability illusion in the Nordics“. Í kjölfarið tekur við metnaðarfull dagskrá sem hægt er að nálgast í viðburðadagatali á vefsíðu háskólans, unak.is. með því að smella hér. (6. Sjálfbærniráðstefnan | Háskólinn á Akureyri )

  Grófin Geðrækt flytur í Glerárgötu 24

    • 03.04.2026
    Geðrækt er um þessar mundir að flytja starfsemi sína að Glerárgátu 24, 4. hæð í húsnæði sem Styrktar og líknarsjóður, Oddfellow festi kaup á í þeim tilgangi að skapa félagasamtökum Grófin eins og Grófinni betri rekstrargrundvöll. Grófin hefur verið í nokkrum húsnæðisvanda, m.a. vegna heilsuspillandi aðstæðna á fyrri starfsstöðvum og leigukostnaður var einnig of hár fyrir félagið. Oddfellow á Akureyri fékk spurnir af þeirri stöðu og komu Grófinni til aðstoðar.
