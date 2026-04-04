Jákvæðar undirtektir við breytingu á lóð númer 3 við Hrísalund

Tillaga um breytingu á lóðinni við Hrísalund 3 á Akureyri fékk jákvæðar undirtektir hjá skipulagsráði bæjarins. Erindi kom frá arkitektastofunni Kollgátu sem sótti um að breyting yrði gerð á aðalskipulagi fyrri svæðið sem nær til lóðarinnar númer 3 við Hrísalund, þannig að heimilt yrði að byggja blandaða byggð með verslun -og þjónustu á jarðhæð og íbúðir á efri hæðum. Jafnframt var sótt um leyfi til að hefja gerð nýs deiliskipulags.
Skipulagsráð tók jákvætt í tillöguna. Fram kemur í bókun ráðsins að ástæða sé til að líta til stærra svæðis sunnan Þingvallastrætis í tengslum við aðalskipulagsbreytingu til að kveða á um að þar yrði blönduð byggð íbúða og snyrtilegrar atvinnu- og þjónustustarfsemi. Ráðið frestaði ákvörðun, en skipulagsfulltrúa var falið að útbúa tillögu að lýsingu á aðalskipulagsbreytingu og ræða við umsækjenda um framhald málsins.
Ekki lengur þörf fyrir athafnasvæði
Í tillögunni kemur fram að fjöldi íbúða yrði á bilinu 25 til 30 talsins og að minnsta kosti 20 bílastæði yrðu í kjallara hússins. Óskað er eftir leyfi til að byggja amk sex hæðir auk kjallarans.
Fram kemur að engin þörf sé lengur fyrir hendi að hafa athafnasvæði á þessum stað í bænum lengur. Lóðin byggðist upp í kringum léttan iðnað á áttunda áratug síðustu aldar.
Bent er á að lóðin sé frábærlega vel staðsett í miðju Lundahverfi og stutt frá Giljahverfi, hún liggur upp að stofnbraut og er við íþróttasvæði KA. Þá er bent á að skipulagsyfirvöld hafi undanfarin tvö ár horft til lóðarinnar sem mögulegrar þéttingarlóðar.