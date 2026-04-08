Góð gjöf til endurhæfingarsundlaugarinnar á Kristnesi

Rebekkustúka nr. 16 Laufey – Oddfellow færði nýverið sjúkraþjálfun á endurhæfingardeild Sjúkrahússins á Akureyri veglega gjöf þegar stúkan gaf flotbúnað til notkunar í sundlauginni á Kristnesi.
„Með gjöfinni hefur aðstaða til flotmeðferðar tekið stórstígum framförum, en sundlaugin býr nú yfir flotbúnaði fyrir allt að tíu einstaklinga í senn. Þetta skapar ný og fjölbreytt tækifæri í endurhæfingu, bæði fyrir einstaklingsmeðferðir og samflot, þar sem áhersla er lögð á djúpslökun, líkamsvitund og andlega vellíðan,“ segir Sólveig Bennýjar og Haraldsdóttir, aðstoðarmaður sjúkraþjálfara.
Hugmyndin að gjöfinni kviknaði þegar Ester Gestsdóttir dvaldi í endurhæfingu á Kristnesi í janúar 2026. Hún sá þá möguleika á að efla þessa meðferð, þar sem einungis eitt sett af flotbúnaði var til staðar. Í framhaldi lagði hún hugmyndina fyrir stúku sína sem brást afar vel við. Ragnheiður Sveinsdóttir og Ester komu sjálfar og afhentu búnaðinn við hátíðlega athöfn.
Jafnframt er vert að nefna að Sólveig Bennýjar og Haraldsdóttir, aðstoðarmaður sjúkraþjálfara og jógakennari við deildina, hefur lokið námi í flotleiðsögn hjá Flothettunni í Reykjavík. Sú þekking mun styðja enn frekar við faglega þróun flotmeðferðar á staðnum.
„Gjöfin mun nýtast fjölbreyttum hópi skjólstæðinga og styrkja bæði líkamlega og andlega endurhæfingu þeirra sem nýta sér þjónustu deildarinnar,“ segir Sólveig Bennýjar og Haraldsdóttir enn fremur.