Lokaorðið - Traustur vinur getur gert kraftaverk

05. apríl, 2026 - 12:20 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Heiðrún E Jónsdóttir átti Lokaorðið í blaðinu s.l fimmtudag
Maður velur sér vini en ekki ættingja, sagði einhver, einhvern tímann, einhversstaðar. Það er margt til í því. Nú hef ég aldrei haft í hyggju að skipta út mínum ættingjum, þeir eru upp til hópa vandað fólk og flestir auk þess reglulega skemmtilegir. Ég á einnig marga góða og skemmtilega vini. Ég hef sankað þeim að mér á lífsins göngu.

Æskuvinkonurnar

Margar þeirra komast næst því að vera hálfgerðar systur mínar. Við ólumst upp saman, gengum í sama skólann, komum úr sama umhverfinu. Umgengumst foreldra og systkini hverjar annarrar. Við þekkjum sorgir og sigra, hamingju og áföll. Jafnvel þótt lífið leiði okkur í ólíkar áttir þá eigum við alltaf þennan grunn. Stundum slitnar á milli, en það er líka stundum nauðsynlegt. Stundum tengjumst við aftur síðar á lífsleiðinni.

Framhaldsskólinn og háskólinn

Þegar maður skottast í framhaldsskóla þá kynnist maður mörgum á skömmum tíma. Margir eru að koma inn í nýjan kunningjahóp og þar myndast oft þéttir vinakjarnar. Við þroskumst mikið á þessum árum, reynum hluti, finnum okkar leið. Margar minningar, sumar misgæfulegar sem betur fer. Frá þessum tíma fara ótöl mörg minningarbrot í grín og glens kassana hjá okkur. Endalaust hægt að rifja upp fyndnar sögur, sem verða ýktari og fyndnari með hverju árinu.

Þeir sem komu aftur

Lífið teymir okkur í mismunandi áttir. Sumir flytja í burtu. Aðrir fara í önnur verkefni. En oft á tíðum styrkjast þau vináttubönd aftur síðar. Þegar við tökum upp þráðinn með gömlum vinum, gerist annað af tvennu. Annað hvort er tengingin ekki til staðar og við finnum það og leiðir skiljast. Í öðrum tilvikum er eins og það hafi aldrei teygst á vinabandinu og við verið í samskiptum deginum áður.

Þegar á reynir

Þegar við lendum í erfiðleikum, hvort sem eru veikindi eða aðrir erfiðleikar þá eru það iðulega sömu vinirnir sem birtast. Eru til staðar. Það þarf oft ekki að tala mikið, bara að viðkomandi vita að við séum þarna. Aðrir halda sig í fjarlægð, kunna kannski ekki að stíga inn í aðstæður.

Vinir sem við verðum að kveðja

Vinátta hefur yfir sér jákvæða ímynd. Traustir vinir, skemmtilegar stundir. En stundum kárnar gamanið. Það er eðlilegt að vinir séu ekki alltaf sammála, það koma upp skoðanaskipti og jafnvel ágreiningur. Í kjölfarið slitnar stundum upp úr vináttu, en oftar en ekki ber okkur gæfa til að berja í brestina. En stundum er einfaldlega betra að ganga í burtu. Vináttan er gengin sér til húðar. Samskiptin draga úr manni orku, traust er ekki til staðar. Það hefur kannski of mikið gengið á, trúnaðarbrestur. Þá er betra að draga sig í hlé, það þarf ekki að gera það með látum eða frekari særindum. Það þarf ekki endilega eitthvað uppgjör, bara halda áfram sinn lífsins veg. Hlúa að þeim vinum sem eru sannarlega til staðar. Lífið er of stutt fyrir slæma og eitraða vináttu.

Ég leyfi hér höfundi Hávamála að eiga lokaorðið. Hávamál fer aldrei úr tísku

Veistu ef þú vin átt,

þann er þú vel trúir,

og vilt þú af honum gott geta,

geði skaltu við þann blanda

og gjöfum skipta,

fara að finna oft.

  Eyjafjarðarsveit - Nýr þjónustusamningur um mötuneyti Hrafnagilsskóla

    • 05.04.2026
    Eyjafjarðarsveit og matreiðslumeistarinn Snæbjörn H. Kristjánsson hafa undirritað nýjan samning um matseld fyrir mötuneyti Hrafnagilsskóla í kjölfar opins útboðs. Snæbjörn hefur jafnframt hefur sinnt þjónustunni við gott orðspor undanfarin ár. Gildir nýr samningur fyrir tímabilið 2026–2029 með möguleika á framlengingu.

  Hópur eldri sjómanna heimsótti þýskar hafnarborgir

    • 05.04.2026
    „Þetta var dásamleg ferð í alla staði og gaf þeirri í fyrra ekki neitt eftir,“ segir Sigfús Ólafur Helgason einn af skipuleggjendum ferðar tæplega 40 eldri sjómanna til hafnarborganna Bremenhaven og Cuxhaven í Þýsklandi. Í fyrravetur heimsótti hópur sjómanna frá Akureyri hafnarborgirnar Hull og Grimsby í Bretlandi og var góður rómur gerður að. Næsta verður haldið til Færeyja í maí næstkomandi og verða þátttakendur um 40 talsins. Þá er þegar farið að leggja drög að ferð sjómanna til Aberdeen í Skotlandi.

  Íslenska gámafélagið með nýja starfsstöð á Akureyri

    • 05.04.2026
    Íslenska gámafélagið hefur opnað nýjar starfsstöðvar á Ægisnesi 3 á Akureyri.

  Eina klassaða flotkví landsins

    • 04.04.2026
    Klassavottun flotkvíar Slippins Akureyri frá alþjóðlega flokkunarfélaginu Bureau Veritas hefur verið endurnýjuð. Með endurnýjuninni er staðfest að kvíin uppfylli áfram strangar kröfur um öryggi, ástand og rekstur.

  Jákvæðar undirtektir við breytingu á lóð númer 3 við Hrísalund

    • 04.04.2026
    Tillaga um breytingu á lóðinni við Hrísalund 3 á Akureyri fékk jákvæðar undirtektir hjá skipulagsráði bæjarins. Erindi kom frá arkitektastofunni Kollgátu sem sótti um að breyting yrði gerð á aðalskipulagi fyrri svæðið sem nær til lóðarinnar númer 3 við Hrísalund, þannig að heimilt yrði að byggja blandaða byggð með verslun -og þjónustu á jarðhæð og íbúðir á efri hæðum. Jafnframt var sótt um leyfi til að hefja gerð nýs deiliskipulags.

  Dularfullt, seggsí og hættulegt

    • 03.04.2026
    Rocky Horror fær frábærar viðtökur í meðförum Leikfélags Húsavíkur

  Forsetinn setur sjöttu Sjálfbærniráðstefnuna

    • 03.04.2026
    Umhverfisráð Háskólans á Akureyri býður til sjöttu Sjálfbærniráðstefnunnar miðvikudaginn 10. apríl. Ráðstefnan er opin öllum, þátttaka er gjaldfrjáls og er hægt að taka þátt á staðnum eða í streymi. Forseti Íslands, Halla Tómasdóttir, setur ráðstefnuna. Að lokinni setningu heldur Jukka Heinonen frá Háskóla Íslands lykilerindi sem ber yfirheitið, „Affluence and the climate-sustainability illusion in the Nordics“. Í kjölfarið tekur við metnaðarfull dagskrá sem hægt er að nálgast í viðburðadagatali á vefsíðu háskólans, unak.is. með því að smella hér. (6. Sjálfbærniráðstefnan | Háskólinn á Akureyri )

  Grófin Geðrækt flytur í Glerárgötu 24

    • 03.04.2026
    Geðrækt er um þessar mundir að flytja starfsemi sína að Glerárgátu 24, 4. hæð í húsnæði sem Styrktar og líknarsjóður, Oddfellow festi kaup á í þeim tilgangi að skapa félagasamtökum Grófin eins og Grófinni betri rekstrargrundvöll. Grófin hefur verið í nokkrum húsnæðisvanda, m.a. vegna heilsuspillandi aðstæðna á fyrri starfsstöðvum og leigukostnaður var einnig of hár fyrir félagið. Oddfellow á Akureyri fékk spurnir af þeirri stöðu og komu Grófinni til aðstoðar.
