Íslenska gámafélagið með nýja starfsstöð á Akureyri

Íslenska gámafélagið hefur opnað nýjar starfsstöðvar á Ægisnesi 3 á Akureyri.
Í kjölfarið batnar þjónusta til muna við Norðurland, sem dæmi mun nú í fyrsta sinn hefjast útflutningur á almennum heimilisúrgangi beint frá Akureyri. Úrgangurinn mun fara til endurvinnslu og orkunýtingar í Evrópu í stað urðunar á Sölvabakka. Af þessu hlýst mikill umhverfislegur ávinningur þar sem orkan er nýtt til kyndingar á heimilum í Evrópu.
Á árinu verður einnig ný vinnslulína fyrir gler sett upp á svæðinu þar sem að allt umbúðagler verður meðhöndlað og er það einnig í fyrsta skipti sem slíkt er gert á Norðurlandi.
Dregur úr umhverfisáhrifum sem urðun hefur í för með sér
,,Við hlökkum til að kynnast norðlenskum fyrirtækjum betur og viljum gera okkar besta til að veita framúrskarandi þjónustu í sorphirðu og úrgangsmálum á Norðurlandi.
Með bættri aðstöðu okkar á Akureyri og samstilltu átaki mun okkur takast að draga mikið úr þeim umhverfisáhrifum sem urðun úrgangs hefur í för með sér,“ segir Jón Þórir Frantzson forstjóri