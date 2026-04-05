Íslenska gámafélagið með nýja starfsstöð á Akureyri

05. apríl, 2026 - 11:52 Margrét Þóra Þórsdóttir
Íslenska gámafélagið hefur opnað nýjar starfsstöðvar á Ægisnesi 3 á Akureyri.

Í kjölfarið batnar þjónusta til muna við Norðurland, sem dæmi mun nú í fyrsta sinn hefjast útflutningur á almennum heimilisúrgangi beint frá Akureyri. Úrgangurinn mun fara til endurvinnslu og orkunýtingar í Evrópu í stað urðunar á Sölvabakka. Af þessu hlýst mikill umhverfislegur ávinningur þar sem orkan er nýtt til kyndingar á heimilum í Evrópu.

Á árinu verður einnig ný vinnslulína fyrir gler sett upp á svæðinu þar sem að allt umbúðagler verður meðhöndlað og er það einnig í fyrsta skipti sem slíkt er gert á Norðurlandi.

Dregur úr umhverfisáhrifum sem urðun hefur í för með sér

,,Við hlökkum til að kynnast norðlenskum fyrirtækjum betur og viljum gera okkar besta til að veita framúrskarandi þjónustu í sorphirðu og úrgangsmálum á Norðurlandi.

Með bættri aðstöðu okkar á Akureyri og samstilltu átaki mun okkur takast að draga mikið úr þeim umhverfisáhrifum sem urðun úrgangs hefur í för með sér,“ segir  Jón Þórir Frantzson forstjóri

