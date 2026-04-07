Hjól atvinnulífsins eru farin að snúast eftir gott frí.

07. apríl, 2026 - 16:10 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Snæfellið við bryggju í morgun. Myndir Facebooksíða Samherja
Snæfellið við bryggju í morgun. Myndir Facebooksíða Samherja

Hafist var handa í morgun við að landa úr Snæfelli EA 310, frystitogara Samherja, en skipið kom til hafnar á Akureyri í gærkvöldi.

Aflinn var  um það bil 460 tonn og uppistaða hans var grálúða og gulllax, veiðiferðin tók réttan mánuð.  Þaulvant löndunargengi sér um að koma afurðunum frá skipi í gáma til útflutnings.

 
Það er sem sagt líflegt við togarabryggjuna á Akureyri á fyrsta almenna vinnudegi eftir páskahátíðina.
 
 

Aflinn að mestu grálúða og gulllax

 

Sá sem póstar hér viðurkennir að hann hefur ekki hugmynd um  það hvernig gulllax  eða grálúða líta út og eitthvað segir mér að svo sé etv um marga aðra.   Með hjálp  frá Wikipedia, frjálsa alfræðiritinu má komast að þvi og ýmsu öðru reyndar.  

 

Gulllax (fræðiheiti: Argentina silus) er fisktegund í Norður-Atlantshafi. Hann lifir á 100-1400 metra dýpi, yfirleitt miðsævis og á leir- og sandbotni. Hann hefur langan bol, stutta sterklega stirtlu og djúpsýldan sporð. Augun eru stór en kjafturinn lítill, hann hefur einn stuttan bakugga og veiðiugga á stirtlu. Gulllaxinn er gulllitaður á hliðunum, dökkur á baki og ljós á kviði. Hreistrið er mjög stórt en laust, og dettur því auðveldlega af þegar hann er veiddur í botnvörpu. Hann virðist því vera grár þegar hann hefur verið veiddur.

 Aðalfæða gulllax eru helst smákrabbadýr eins og ljósáta og marflær en einnig pílormar, smokkfiskar, ýmsar marglyttu-, möttuldýra- kambhveljutegundir og smáfiskar

Grálúða  

Grálúða (fræðiheiti Reinhardtius hippoglossoides) er flatfiskur af flyðruætt. Grálúða hrygnir seinni hluta vetrar á hafsvæðinu milli Íslands og Grænlands. Eftir hrygningu heldur hluti stofnsins norður og austur fyrir Ísland í ætisleit. Grálúðan lifir aðallega á smáfiski og krabbadýrum og finnst oft á 350-1.600 m dýpi í köldum sjó. Aðalveiðisvæði grálúðu eru hins vegar djúpt úti af Vestfjörðum. Grálúða er aðallega veidd með botnvörpu. Erfitt er að aldursgreina aflann en grálúða er yfirleitt 1-4 kg á þyngd.

Grálúða við Austur-Grænland, Ísland og Færeyjar er talin vera sami stofninn.

  

 

 

 

 

 

 

Til baka

Nýjast

