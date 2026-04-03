Grófin Geðrækt flytur í Glerárgötu 24

Geðrækt er um þessar mundir að flytja starfsemi sína að Glerárgátu 24, 4. hæð í húsnæði sem Styrktar og líknarsjóður, Oddfellow festi kaup á í þeim tilgangi að skapa félagasamtökum Grófin eins og Grófinni betri rekstrargrundvöll. Grófin hefur verið í nokkrum húsnæðisvanda, m.a. vegna heilsuspillandi aðstæðna á fyrri starfsstöðvum og leigukostnaður var einnig of hár fyrir félagið. Oddfellow á Akureyri fékk spurnir af þeirri stöðu og komu Grófinni til aðstoðar.
Hentar starfseminni mjög vel
„Það er gríðarlega mikilvægt fyrir framtíð Grófarinnar að fá öruggt húsaskjól á hagstæðum kjörum. Það gerir okkur kleift að nýta þá styrki sem Grófin fær í starfið sjálft, fyrir fólkið sem þangað leitar. Að geta hugsað til framtíðar hvað þróun starfsins varðar út frá húsnæðinu og haft frelsi til að gera það svolítið að sínu er líka góð tilfinning. Ekki síður er það draumi líkast að fá húsnæðið svona mikið endurnýjað.
Því hefur verið breytt og það bætt eins og best verður á kosið, eftir óskum Grófarfélaga svo það henti starfseminni sem best. Nýja Grófin mun án efa halda vel utan um fólkið sem kemur þangað,“ segir í tilkynningu vegna málsins.
Á næstu hæð fyrir neðan hefur Krabbameinsfélag Akureyrar og nágrennis húsnæði til umáða.