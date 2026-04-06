Flugvél í vandræðum og neyðarstig virkjað

06. apríl, 2026 - 18:18 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Akureyrarflugvöllur Mynd Hörður Geirsson
Akureyrarflugvöllur Mynd Hörður Geirsson

Klukkan 16:00 í dag var flugslysaáætlun fyrir Akureyrarflugvöll virkjuð á neyðarstigi vegna einkaflugvélar sem var að taka á loft frá Akureyrarflugvelli og átti í vélarvandræðum. Um borð voru 11 einstaklingar en frá þessu segir í tilkynningu frá Lögreglunni á Norðurlandi eystra .

Þegar ræst er út á neyðarstigi fyrir Akureyrarflugvöll þá virkjast allar viðbragðseiningar í Eyjafirði sem og landsdekkandi ábyrgðar- og þjónustueiningar á höfuðborgarsvæðinu.
Sem betur fer lenti vélin heilu og höldnu kl. 16:26 og í kjölfarið var neyðarstigi aflýst.
 
,,Viljum við þakka öllum viðbragðseiningum kærlega fyrir þeirra framlag og skjótt viðbragð nú sem endra nær" segir í ennfremur í áðurnefndir tilkynningu.
 
 
 
  • Flugvél í vandræðum og neyðarstig virkjað

    • 06.04.2026
    Klukkan 16:00 í dag var flugslysaáætlun fyrir Akureyrarflugvöll virkjuð á neyðarstigi vegna einkaflugvélar sem var að taka á loft frá Akureyrarflugvelli og átti í vélarvandræðum. Um borð voru 11 einstaklingar en frá þessu segir í tilkynningu  frá Lögreglunni á Norðurlandi eystra .

  „Ég er rosalega stolt af mér fyrir að hafa látið vaða"

    • 06.04.2026
    Keppti á stóru Hyrox móti í Kaupmannahöfn

  Eyjafjarðarsveit - Nýr þjónustusamningur um mötuneyti Hrafnagilsskóla

    • 05.04.2026
    Eyjafjarðarsveit og matreiðslumeistarinn Snæbjörn H. Kristjánsson hafa undirritað nýjan samning um matseld fyrir mötuneyti Hrafnagilsskóla í kjölfar opins útboðs. Snæbjörn hefur jafnframt hefur sinnt þjónustunni við gott orðspor undanfarin ár. Gildir nýr samningur fyrir tímabilið 2026–2029 með möguleika á framlengingu.

  Lokaorðið - Traustur vinur getur gert kraftaverk

    • 05.04.2026
    Maður velur sér vini en ekki ættingja, sagði einhver, einhvern tímann, einhversstaðar. Það er margt til í því. Nú hef ég aldrei haft í hyggju að skipta út mínum ættingjum, þeir eru upp til hópa vandað fólk og flestir auk þess reglulega skemmtilegir. Ég á einnig marga góða og skemmtilega vini. Ég hef sankað þeim að mér á lífsins göngu.

  Hópur eldri sjómanna heimsótti þýskar hafnarborgir

    • 05.04.2026
    „Þetta var dásamleg ferð í alla staði og gaf þeirri í fyrra ekki neitt eftir,“ segir Sigfús Ólafur Helgason einn af skipuleggjendum ferðar tæplega 40 eldri sjómanna til hafnarborganna Bremenhaven og Cuxhaven í Þýsklandi. Í fyrravetur heimsótti hópur sjómanna frá Akureyri hafnarborgirnar Hull og Grimsby í Bretlandi og var góður rómur gerður að. Næsta verður haldið til Færeyja í maí næstkomandi og verða þátttakendur um 40 talsins. Þá er þegar farið að leggja drög að ferð sjómanna til Aberdeen í Skotlandi.

  Íslenska gámafélagið með nýja starfsstöð á Akureyri

    • 05.04.2026
    Íslenska gámafélagið hefur opnað nýjar starfsstöðvar á Ægisnesi 3 á Akureyri.

  Eina klassaða flotkví landsins

    • 04.04.2026
    Klassavottun flotkvíar Slippins Akureyri frá alþjóðlega flokkunarfélaginu Bureau Veritas hefur verið endurnýjuð. Með endurnýjuninni er staðfest að kvíin uppfylli áfram strangar kröfur um öryggi, ástand og rekstur.

  Jákvæðar undirtektir við breytingu á lóð númer 3 við Hrísalund

    • 04.04.2026
    Tillaga um breytingu á lóðinni við Hrísalund 3 á Akureyri fékk jákvæðar undirtektir hjá skipulagsráði bæjarins. Erindi kom frá arkitektastofunni Kollgátu sem sótti um að breyting yrði gerð á aðalskipulagi fyrri svæðið sem nær til lóðarinnar númer 3 við Hrísalund, þannig að heimilt yrði að byggja blandaða byggð með verslun -og þjónustu á jarðhæð og íbúðir á efri hæðum. Jafnframt var sótt um leyfi til að hefja gerð nýs deiliskipulags.

  Dularfullt, seggsí og hættulegt

    • 03.04.2026
    Rocky Horror fær frábærar viðtökur í meðförum Leikfélags Húsavíkur
