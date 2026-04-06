Flugvél í vandræðum og neyðarstig virkjað

Klukkan 16:00 í dag var flugslysaáætlun fyrir Akureyrarflugvöll virkjuð á neyðarstigi vegna einkaflugvélar sem var að taka á loft frá Akureyrarflugvelli og átti í vélarvandræðum. Um borð voru 11 einstaklingar en frá þessu segir í tilkynningu frá Lögreglunni á Norðurlandi eystra .
Þegar ræst er út á neyðarstigi fyrir Akureyrarflugvöll þá virkjast allar viðbragðseiningar í Eyjafirði sem og landsdekkandi ábyrgðar- og þjónustueiningar á höfuðborgarsvæðinu.
Sem betur fer lenti vélin heilu og höldnu kl. 16:26 og í kjölfarið var neyðarstigi aflýst.
,,Viljum við þakka öllum viðbragðseiningum kærlega fyrir þeirra framlag og skjótt viðbragð nú sem endra nær" segir í ennfremur í áðurnefndir tilkynningu.