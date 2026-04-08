BSO bílstjórar ganga til liðs við Hreyfil

08. apríl, 2026 - 16:56 Margrét Þóra Þórsdóttir
Við BSO morgun. Hreyfilsmenn voru á ferðinni og kynntu m.a. smáforrit og fleira sem bílstjórar BSO taka upp um næstu mánaðmót. Frá vinstri eru þeir Karl Ísleifsson framkvæmdastjóri hjá Múlaradíó, Sverrir Þór Kristjánsson, varaformaður stjórnar Hreyfils, Kjartan Halldór Einarsson stjórnarformaður Hreyfils, Haraldur Axel Gunnarsson framkvæmdastjóri Hreyfils og Smári Ólafsson stjórnarformaður BSO. Að baki þeim er hið gamalkunna kennileiti, BSO húsið sem senn heyrir sögunni til. Mynd Margrét Þóra

Þann 1. maí næstkomandi verða tímamót í leigubílaþjónustu á Akureyri þegar bílstjórar á BSO ganga til liðs við Hreyfil. Þetta markar upphaf starfsemi Hreyfils á landsbyggðinni. Við þessi tímamót hverfur bækistöðin við Strandgötu 5, sem lengi hefur verið eitt af kennileitum bæjarins. Leit stendur yfir að nýrri aðstöðu.

Bílstjórar BSO, sem nú eru 16 talsins, ganga til liðs við Hreyfil og er ágæt stemmning í þeirra hóf fyrir vistaskiptunum.

Með tilkomu Hreyfils verður innleidd ný tækni á Akureyri, þar á meðal smáforrit sem gerir viðskiptavinum kleift að panta bíla, fylgjast með staðsetningu þeirra og greiða fyrirfram.

„Það verður vissulega eftirsjá af staðsetningunni, en nýir tímar taka nú við og óhætt að segja að við erum bjartsýn á framtíðina,“ segir Smári Ólafsson stjórnarformaður BSO.

Þetta er stór áfangi fyrir okkur, við erum að færa út kvíarnar en ég er sannfærður um það muni gangi vel, við erum jákvæð og bjartsýn,“ segir Haraldur Axel Gunnarsson framkvæmdastjóri Hreyfils.

Fjallað er um málið í prentútgáfu Vikublaðsins sem kemur út á morgun, fimmtudag.

