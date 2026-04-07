Völsungar skipta um þjálfara

07. apríl, 2026 - 16:28 Egill Páll Egilsson - egillpall@vikubladid.is
Mynd af Facebooksíðu Græna hersins en þar má sjá Elfar Árna og Bjarka sem stýra munu Völsungum til bráðabirgða.
Patrick De Wilde, þjálfari karlaliðs Völsungs hefur látið af störfum, tilkynnt var um þetta á Facebooksíðu Græna hersins, stuðningsmanna félagi Völsungs nú rétt í þessu. 
 
,,Knattspyrnudeild Völsungs og Patrick De Wilde þjálfari meistaraflokks karla hafa samið um starfslok.
Til bráðabirgða munu Völsungarnir Elfar Árni og Bjarki Baldvinsson stýra liðinu. Frekar fréttir af þjálfaramálum meistaraflokks karla verða tilkynnt síðar," segir í tilkynningunni.
