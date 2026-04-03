Forsetinn setur sjöttu Sjálfbærniráðstefnuna

Umhverfisráð Háskólans á Akureyri býður til sjöttu Sjálfbærniráðstefnunnar miðvikudaginn 10. apríl. Ráðstefnan er opin öllum, þátttaka er gjaldfrjáls og er hægt að taka þátt á staðnum eða í streymi. Forseti Íslands, Halla Tómasdóttir, setur ráðstefnuna. Að lokinni setningu heldur Jukka Heinonen frá Háskóla Íslands lykilerindi sem ber yfirheitið, „Affluence and the climate-sustainability illusion in the Nordics“. Í kjölfarið tekur við metnaðarfull dagskrá sem hægt er að nálgast í viðburðadagatali á vefsíðu háskólans, unak.is. með því að smella hér. (6. Sjálfbærniráðstefnan | Háskólinn á Akureyri )
Vaxandi vettvangur fyrir alþjóðlegt samtal um sjálfbærni
Sjálfbærniráðstefna Háskólans á Akureyri hefur á örfáum árum þróast í öflugan og fjölbreyttan vettvang miðlunar og umræðu um umhverfismál. Ráðstefnudagurinn í ár státar af öflugri blöndu innlendra og alþjóðlegra erinda. Fyrirlesararnir koma meðal annars frá Bretlandi, Austurríki, Suður-Afríku, Grikklandi, Brasilíu, Póllandi og Indlandi. Fjallað verður um allt frá loftslagsbreytingum og auðlindanýtingu til örvera, mengunar, vistkerfa og samfélagslegra áskorana. Erindi verða bæði á íslensku og ensku og gefa þannig skýra mynd af alþjóðlegu eðli umræðunnar.
Einnig verður haldin viðamikil veggspjaldakynning auk þess sem Stofnun Vilhjálms Stefánssonar við HA veitir viðurkenningu fyrir framúrskarandi verkefni stúdenta á sviði sjálfbærni.
Grænfáninn afhentur í sjötta sinn
Í hádeginu sama dag verður sérstök athöfn þar sem háskólanum verður afhentur Grænfáninn í sjötta sinn. Fulltrúi Landverndar afhendir fánann. Háskólinn á Akureyri hlaut Grænfánann fyrstur allra íslenskra háskóla árið 2013.
Grænfánaverkefnið er alþjóðleg umhverfisviðurkenning sem veitt er stofnunum sem sýna fram á raunverulega og sjálfbæra skuldbindingu í umhverfismálum. Að fá Grænfánann í sjötta sinn er skýr viðurkenning á ómetanlegu starfi stúdenta og starfsfólks sem hafa unnið markvisst að umhverfisvitund, umbótum og sjálfbærri starfsemi innan háskólans.
Skráning á ráðstefnuna er opin til 8. apríl. Hún er ekki skilyrði fyrir þátttöku en aðstoðar við skipulag. Ráðstefnan fer fram eins og áður sagði föstudaginn 10. apríl og hefst hún klukkan 09:00 í Háskólanum á Akureyri auk þess sem henni verður streymt í gegnum Zoom.