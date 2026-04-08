Sterk staða sveitarfélagsins Norðurþings.

Sveitarstjórn Norðurþings tók ársreikning 2025 til fyrri umræðu á fundi sínum þann 19. mars sl. Þrátt fyrir miklar áskoranir í rekstri er rekstrarniðurstaða A-hluta jákvæð um tæpar 9 milljónir króna. Í samstæðunni, A- og B-hluta saman, er tap upp á 16 milljónir króna. Er það að stærstum hluta tilkomið vegna taps Hafnasjóðs sem varð fyrir miklu tekjufalli vegna rekstrarstöðvunar PCC. Á móti skilaði Orkuveita Húsavíkur góðri afkomu og jafnaði nokkuð stöðuna á móti tapi Hafnasjóðs.
Sveitarfélög skila ársreikningum sem skiptast í A og B hluta og gefa skýra mynd af rekstri þeirra og stöðu. A hluti nær til kjarnastarfsemi, svo sem grunnþjónustu við íbúa, þar á meðal skóla, félagsþjónustu, umhverfis- og skipulagsmála. B hluti tekur hins vegar til reksturs fyrirtækja í eigu sveitarfélaga, svo sem veitna, hafna og fasteignafélaga. Þegar þessi tveir hlutar eru teknir saman fæst heildarmynd af fjárhagslegri afkomu.
Þegar horft er til ársreiknings Norðurþings 2025 sést að sveitarfélagið er sterkt og vel rekið þrátt fyrir miklar tímabundnar áskoranir. Sveitarsjóður býr vel að því að hafa byggt upp handbært fé á undanförnum árum með góðri afkomu og verið án lántöku það sem af er kjörtímabilinu. Það er mjög sterkt að skila jákvæðri niðurstöðu í A-hluta í rekstrarumhverfi síðasta árs en það náðist m.a. með aðhaldsaðgerðum sem farið var í í kjölfar kjarasamninga sl. vor og vegna rekstrarstöðvunar PCC.
Katrín Sigurjónsdóttir
Norðurþing er rekið undir ábyrgri fjármálastjórn og á síðasta sveitarstjórnarfundi var samþykkt að fresta tilteknum fjárfestingum sem voru áformaðar á árinu 2026 til ársins 2027, alls að fjárhæð 190 millj.kr. Það var gert í ljósi krafna á hendur sveitarfélaginu vegna farþegagjalda, til að tryggja að fjárhagur sveitarfélagsins standist áfram fjárhagsleg viðmið koma í veg fyrir að sveitarfélagið lendi í fjárþröng og að það geti ekki staðið skil á afborgunum lána, launum, launatengdum gjöldum og öðrum skuldbindingum. Þrátt fyrir framangreinda frestun framkvæmda er sveitarfélagið í stærstu fjárfestingu síðari ára með uppbyggingu húsnæðis fyrir frístund og félagsmiðstöð á Húsavík og verður húsnæðið afhent fullbúið fyrir starfsemi í haust. Orkuveitan mun einnig framkvæma töluvert á árinu, m.a. framkvæmdir við Auðbrekku á Húsavík.
Seint í mars var tilkynnt að ríkið hefði tekið tilboði Laka og tengdra félaga í uppbyggingu hjúkrunarheimilisins á Húsavík. Um er að ræða metnaðarfullt verkefni sem verður eitt af stærri uppbyggingarverkefnum á svæðinu næsta árið. Byggingin verður reist með stálgrindartækni sem stuðlar að hraðri framkvæmd en áætlað er að afhenda húsnæðið fullbúið á vordögum 2027. Jarðvegsvinna við grunninn, lagning á rafmagni, lagnavinna og uppsteypa á grunni kemur allt til framkvæmda á þessu ári. Sveitarfélagið mun svo þessu tengt ráðast í gatnagerð í Auðbrekku í sumar, framkvæmd sem bætist við á framkvæmdaáætlun, svo það hefur heldur betur birt til hjá verktökum á svæðinu ef horft er til ársins 2026.
Mikil vinna er í gangi kringum frekari atvinnuuppbyggingu á Bakka og á það að skila sér í samningum um fyrsta uppbyggingarverkefnið á næstu mánuðum. Orkunýting í Öxarfirði og ný verkefni tengd frumkvæðissjóði brothættra byggða getur skilað fleiri störfum inn á svæðið austan Tjörness á næstu árum. Ef horft er 5-10 ár fram í tímann er mjög bjart yfir Norðurþingi sem byggir á mikilli orku, sterku atvinnulífi, frábærum mannauði og samheldni samfélagsins.
