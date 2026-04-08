Flutningar á dag- og göngudeildarþjónustu geðdeildar

08. apríl, 2026 - 15:47 Margrét Þóra Þórsdóttir
Nú standa yfir flutningar á hluta af dag- og göngudeildarþjónustu geðdeildar Sjúkrahússins á Akureyri í nýtt húsnæði að Hafnarstræti 97, 6. hæð

Nú standa yfir flutningar á hluta af dag- og göngudeildarþjónustu geðdeildar Sjúkrahússins á Akureyri í nýtt húsnæði að Hafnarstræti 97, 6. hæð. Gengið inn á sama stað og á heilsugæslunni áður, hvort heldur sem er úr göngugötu eða að ofan frá Gilsbakkavegi.

Sú starfsemi sem flyst nær til allrar dagþjónustu sem sinnir bæði legudeildar- og göngudeildarsjúklingum, sem og hluta af göngudeildarþjónustu.

Flutningarnir munu hafa tímabundin áhrif á þjónustu. Engin dagþjónusta verður veitt fyrir legudeildarsjúklinga nk. föstudag, en hún hefst á ný mánudaginn 13. apríl með breyttri dagskrá í nýju húsnæði. Sjúklingar í dagþjónustu á göngudeild hafa flestir þegar fengið boðun í viðtöl í næstu viku á nýjum stað. Ný dagskrá fyrir dagþjónustu hefst mánudaginn 20. apríl með nýrri dagskrá.

Björg bjargráðarhópur mun einnig hefjast á nýjum stað mánudaginn 13. apríl. Þeir sem eiga bókuð viðtöl á göngudeild munu fá upplýsingar um breytingar á staðsetningu viðtala eftir því sem við á.

  • Sterk staða sveitarfélagsins Norðurþings.

    • 08.04.2026
    Sveitarstjórn Norðurþings tók ársreikning 2025 til fyrri umræðu á fundi sínum þann 19. mars sl. Þrátt fyrir miklar áskoranir í rekstri er rekstrarniðurstaða A-hluta jákvæð um tæpar 9 milljónir króna. Í samstæðunni, A- og B-hluta saman, er tap upp á 16 milljónir króna. Er það að stærstum hluta tilkomið vegna taps Hafnasjóðs sem varð fyrir miklu tekjufalli vegna rekstrarstöðvunar PCC. Á móti skilaði Orkuveita Húsavíkur góðri afkomu og jafnaði nokkuð stöðuna á móti tapi Hafnasjóðs.

    Nú standa yfir flutningar á hluta af dag- og göngudeildarþjónustu geðdeildar Sjúkrahússins á Akureyri í nýtt húsnæði að Hafnarstræti 97, 6. hæð. Gengið inn á sama stað og á heilsugæslunni áður, hvort heldur sem er úr göngugötu eða að ofan frá Gilsbakkavegi.

  • Skipstjórinn á Vilhelm Þorsteinssyni EA 11 bjartsýnn í byrjun kolmunnavertíðar

    • 08.04.2026
    Uppsjávarskip Samherja, Vilhelm Þorsteinsson EA 11 er á leiðinni á kolmunnaveiðar syðst í færeysku lögsögunni, gráa svæðinu svonefnda. Skipið lét úr höfn á Akureyri um hádegisbil í gær og eru fleiri íslensk uppsjávarskip að hefja veiðar á svæðinu.

  • Kattakverfið - myndlistarsýning

    • 08.04.2026
    Myndlistarmennirnir Arna G Valsdóttir og Aðalsteinn Þórsson sýna í Deiglunni, Listagilinu á Akureyri. 11. - 19. apríl næstkomandi.

  • Góð gjöf til endurhæfingarsundlaugarinnar á Kristnesi

    • 08.04.2026
    Rebekkustúka nr. 16 Laufey – Oddfellow færði nýverið sjúkraþjálfun á endurhæfingardeild Sjúkrahússins á Akureyri veglega gjöf þegar stúkan gaf flotbúnað til notkunar í sundlauginni á Kristnesi.

  • Völsungar skipta um þjálfara

    • 07.04.2026
    Patrick De Wilde, þjálfari karlaliðs Völsungs hefur látið af störfum

  • Hjól atvinnulífsins eru farin að snúast eftir gott frí.

    • 07.04.2026
    Hafist var handa í morgun við að landa úr Snæfelli EA 310, frystitogara Samherja, en skipið kom til hafnar á Akureyri í gærkvöldi.

  • Vísindaskóli unga fólksins útskrifar sérfræðinga í sólmyrkva og lífi á Norðurslóðum

    • 07.04.2026
    Opnað verður fyrir umsóknir í Vísindaskóla unga fólksins strax eftir páska. Vísindaskólinn fer fram dagana 22. til 26. júní og er þetta í tólfta skiptið sem skólinn er starfræktur fyrir börn á aldrinum 11-13 ára. Á síðasta ári hlaut skólinn viðurkenningu Rannís fyrir framúrskarandi vísindamiðlun. Að sögn framkvæmdaaðila skólans var þessi viðurkenning mikilvæg staðfesting á því að starfsemin skipti máli fyrir unga fólkið á svæðinu.

  • RÍKISSTJÓRNIN KOMI HREINT FRAM Í EVRÓPUSAMBANDSMÁLINU – RÝNT Í LANDBÚNAÐINN

    • 07.04.2026
    Ég held að í megindráttum sé flestum ljóst hvað sé að finna í pokahorni Evrópusambandsins; að aðild að sambandinu krefjist þess að umsóknarríki undirgangist laga- og regluverk ESB svo og dómsvald. Þar innan veggja er enda engin þörf á neinni bókun 35 til þess að tryggja innlendum dómstólum heilmild til þess að rýna í það hvar landamæri innlenda og evrópska dómsvaldsins liggi. Innandyra hjá ESB er einfaldlega valtað yfir öll þau ríki sem krefjast frávika og má þá þýskur stjórnlagadómstóll eða franska stjórnarskráin sín einskis eins og dæmin sanna.
