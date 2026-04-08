Flutningar á dag- og göngudeildarþjónustu geðdeildar

Nú standa yfir flutningar á hluta af dag- og göngudeildarþjónustu geðdeildar Sjúkrahússins á Akureyri í nýtt húsnæði að Hafnarstræti 97, 6. hæð. Gengið inn á sama stað og á heilsugæslunni áður, hvort heldur sem er úr göngugötu eða að ofan frá Gilsbakkavegi.
Sú starfsemi sem flyst nær til allrar dagþjónustu sem sinnir bæði legudeildar- og göngudeildarsjúklingum, sem og hluta af göngudeildarþjónustu.
Flutningarnir munu hafa tímabundin áhrif á þjónustu. Engin dagþjónusta verður veitt fyrir legudeildarsjúklinga nk. föstudag, en hún hefst á ný mánudaginn 13. apríl með breyttri dagskrá í nýju húsnæði. Sjúklingar í dagþjónustu á göngudeild hafa flestir þegar fengið boðun í viðtöl í næstu viku á nýjum stað. Ný dagskrá fyrir dagþjónustu hefst mánudaginn 20. apríl með nýrri dagskrá.
Björg bjargráðarhópur mun einnig hefjast á nýjum stað mánudaginn 13. apríl. Þeir sem eiga bókuð viðtöl á göngudeild munu fá upplýsingar um breytingar á staðsetningu viðtala eftir því sem við á.