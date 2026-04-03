Nýr menningarsamningur undirritaður á Akureyri

Í gær, skírdag, undirrituðu Ásthildur Sturludóttir, bæjarstjóri á Akureyri, og Logi Einarsson, menningar-, nýsköpunar- og háskólaráðherra, endurnýjaðan menningarsamning milli Akureyrarbæjar og ríkisins.
Megintilgangur samningsins er eins og áður samstarf um þróun og starfsemi listasafns, atvinnuleikhúss, sinfóníuhljómsveitar og menningarhúss á Akureyri. Samningurinn er að þessu sinni jafnframt tengdur beint við þá stefnu að Akureyri verði formlega svæðisborg á Íslandi. Litið er á menningarstarf sem mikilvæga innviði í samfélaginu og með því að efla þá vilja ríki og bær stuðla að þróun og uppbyggingu Akureyrar sem svæðisborgar. Samstarfið eykur þannig aðgengi að menningu fyrir alla, óháð búsetu og skapar atvinnutækifæri fyrir listafólk sem vill gera Akureyri að sínum starfsvettvangi.
Samningurinn gildir til 4ra ára og er heildarframlag ríkisins til verkefna hans um 1.300 m.kr. en heildarkostnaður á sama tíma er áætlaður um 4.300 m.kr. og hlutur ríkisins því um 30%.
Ásthildur Sturludóttir segir af þessu tilefni: „Ég er mjög ánægð með þennan nýja samning og ljóst að menningarmálaráðherra leggur hér þung lóð á vogarskálar þess að efla Akureyri sem svæðisborg en hugmyndin um hana er að mínu mati óhugsandi án þess að við gerum ráð fyrir öflugri atvinnustarfsemi í menningu og listum. Við þurfum um leið að skapa okkur sérstöðu og breikka framboðið á þessu sviði á Íslandi og efla sköpunarkraftinn okkur öllum til heilla.“
Logi Einarsson segir það vera eina af stefnuáherslum ríkisstjórnarinnar að auka aðgengi þjóðarinnar að menningu óháð búsetu og efnahag. Í því felist aukin tækifæri til þátttöku í skapandi starfi, til að sækja menningarviðburði og starfa við menningu. „Menning er límið í hverju samfélagi og við vitum að hún skiptir máli þegar fólk ákveður hvar það vill búa. Á Akureyri er blómlegt menningarlíf og þar eru menningarinnviðir og stofnanir til staðar sem standa þarf vörð um og efla,“ segir Logi Einarsson.
Að undirritun lokinni. Talið frá vinstri: Halla Björk Reynisdóttir forseti bæjarstjórnar Akureyrarbæjar, bæjarfulltrúarnir Jana Salóme Jósepsdóttir og Gunnar Már Gunnarsson, Bergur Þór Ingólfsson leikhússtjóri, Sigríður Örvarsdóttir safnstjóri Listasafnsins á Akureyri, Kristín Sóley Björnsdóttir viðburðastjóri Menningarfélags Akureyrar (MAk), Eva Hrund Einarsdóttir framkvæmdastjóri MAk, Þórgnýr Dýrfjörð forstöðumaður menningar-, markaðs- og atvinnumála hjá Akureyrarbæ, Logi Einarsson ráðherra, Ásthildur Sturludóttir bæjarstjóri, Heimir Örn Árnason formaður bæjarráðs og Preben Pétursson formaður stjórnar MAk