Nýr menningarsamningur undirritaður á Akureyri

03. apríl, 2026 - 11:45 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Ásthildur Sturludóttir, bæjarstjóri á Akureyri, og Logi Einarsson, menningar-, nýsköpunar- og háskólaráðherra Myndir Þorgeir Baldurss

Í gær, skírdag, undirrituðu Ásthildur Sturludóttir, bæjarstjóri á Akureyri, og Logi Einarsson, menningar-, nýsköpunar- og háskólaráðherra, endurnýjaðan menningarsamning milli Akureyrarbæjar og ríkisins.

Megintilgangur samningsins er eins og áður samstarf um þróun og starfsemi listasafns, atvinnuleikhúss, sinfóníuhljómsveitar og menningarhúss á Akureyri. Samningurinn er að þessu sinni jafnframt tengdur beint við þá stefnu að Akureyri verði formlega svæðisborg á Íslandi. Litið er á menningarstarf sem mikilvæga innviði í samfélaginu og með því að efla þá vilja ríki og bær stuðla að þróun og uppbyggingu Akureyrar sem svæðisborgar. Samstarfið eykur þannig aðgengi að menningu fyrir alla, óháð búsetu og skapar atvinnutækifæri fyrir listafólk sem vill gera Akureyri að sínum starfsvettvangi.

Samningurinn gildir til 4ra ára og er heildarframlag ríkisins til verkefna hans um 1.300 m.kr. en heildarkostnaður á sama tíma er áætlaður um 4.300 m.kr. og hlutur ríkisins því um 30%.

Ásthildur Sturludóttir segir af þessu tilefni: „Ég er mjög ánægð með þennan nýja samning og ljóst að menningarmálaráðherra leggur hér þung lóð á vogarskálar þess að efla Akureyri sem svæðisborg en hugmyndin um hana er að mínu mati óhugsandi án þess að við gerum ráð fyrir öflugri atvinnustarfsemi í menningu og listum. Við þurfum um leið að skapa okkur sérstöðu og breikka framboðið á þessu sviði á Íslandi og efla sköpunarkraftinn okkur öllum til heilla.“

Logi Einarsson segir það vera eina af stefnuáherslum ríkisstjórnarinnar að auka aðgengi þjóðarinnar að menningu óháð búsetu og efnahag. Í því felist aukin tækifæri til þátttöku í skapandi starfi, til að sækja menningarviðburði og starfa við menningu. „Menning er límið í hverju samfélagi og við vitum að hún skiptir máli þegar fólk ákveður hvar það vill búa. Á Akureyri er blómlegt menningarlíf og þar eru menningarinnviðir og stofnanir til staðar sem standa þarf vörð um og efla,“ segir Logi Einarsson.

Að undirritun lokinni. Talið frá vinstri: Halla Björk Reynisdóttir forseti bæjarstjórnar Akureyrarbæjar, bæjarfulltrúarnir Jana Salóme Jósepsdóttir og Gunnar Már Gunnarsson, Bergur Þór Ingólfsson leikhússtjóri, Sigríður Örvarsdóttir safnstjóri Listasafnsins á Akureyri, Kristín Sóley Björnsdóttir viðburðastjóri Menningarfélags Akureyrar (MAk), Eva Hrund Einarsdóttir framkvæmdastjóri MAk, Þórgnýr Dýrfjörð forstöðumaður menningar-, markaðs- og atvinnumála hjá Akureyrarbæ, Logi Einarsson ráðherra, Ásthildur Sturludóttir bæjarstjóri, Heimir Örn Árnason formaður bæjarráðs og Preben Pétursson formaður stjórnar MAk

Til baka

Nýjast

  • Eyjafjarðarsveit - Nýr þjónustusamningur um mötuneyti Hrafnagilsskóla

    • 05.04.2026
    Eyjafjarðarsveit og matreiðslumeistarinn Snæbjörn H. Kristjánsson hafa undirritað nýjan samning um matseld fyrir mötuneyti Hrafnagilsskóla í kjölfar opins útboðs. Snæbjörn hefur jafnframt hefur sinnt þjónustunni við gott orðspor undanfarin ár. Gildir nýr samningur fyrir tímabilið 2026–2029 með möguleika á framlengingu.

  • Lokaorðið - Traustur vinur getur gert kraftaverk

    • 05.04.2026
    Maður velur sér vini en ekki ættingja, sagði einhver, einhvern tímann, einhversstaðar. Það er margt til í því. Nú hef ég aldrei haft í hyggju að skipta út mínum ættingjum, þeir eru upp til hópa vandað fólk og flestir auk þess reglulega skemmtilegir. Ég á einnig marga góða og skemmtilega vini. Ég hef sankað þeim að mér á lífsins göngu.

  • Hópur eldri sjómanna heimsótti þýskar hafnarborgir

    • 05.04.2026
    „Þetta var dásamleg ferð í alla staði og gaf þeirri í fyrra ekki neitt eftir,“ segir Sigfús Ólafur Helgason einn af skipuleggjendum ferðar tæplega 40 eldri sjómanna til hafnarborganna Bremenhaven og Cuxhaven í Þýsklandi. Í fyrravetur heimsótti hópur sjómanna frá Akureyri hafnarborgirnar Hull og Grimsby í Bretlandi og var góður rómur gerður að. Næsta verður haldið til Færeyja í maí næstkomandi og verða þátttakendur um 40 talsins. Þá er þegar farið að leggja drög að ferð sjómanna til Aberdeen í Skotlandi.

  • Íslenska gámafélagið með nýja starfsstöð á Akureyri

    • 05.04.2026
    Íslenska gámafélagið hefur opnað nýjar starfsstöðvar á Ægisnesi 3 á Akureyri.

  • Eina klassaða flotkví landsins

    • 04.04.2026
    Klassavottun flotkvíar Slippins Akureyri frá alþjóðlega flokkunarfélaginu Bureau Veritas hefur verið endurnýjuð. Með endurnýjuninni er staðfest að kvíin uppfylli áfram strangar kröfur um öryggi, ástand og rekstur.

  • Jákvæðar undirtektir við breytingu á lóð númer 3 við Hrísalund

    • 04.04.2026
    Tillaga um breytingu á lóðinni við Hrísalund 3 á Akureyri fékk jákvæðar undirtektir hjá skipulagsráði bæjarins. Erindi kom frá arkitektastofunni Kollgátu sem sótti um að breyting yrði gerð á aðalskipulagi fyrri svæðið sem nær til lóðarinnar númer 3 við Hrísalund, þannig að heimilt yrði að byggja blandaða byggð með verslun -og þjónustu á jarðhæð og íbúðir á efri hæðum. Jafnframt var sótt um leyfi til að hefja gerð nýs deiliskipulags.

  • Dularfullt, seggsí og hættulegt

    • 03.04.2026
    Rocky Horror fær frábærar viðtökur í meðförum Leikfélags Húsavíkur

  • Forsetinn setur sjöttu Sjálfbærniráðstefnuna

    • 03.04.2026
    Umhverfisráð Háskólans á Akureyri býður til sjöttu Sjálfbærniráðstefnunnar miðvikudaginn 10. apríl. Ráðstefnan er opin öllum, þátttaka er gjaldfrjáls og er hægt að taka þátt á staðnum eða í streymi. Forseti Íslands, Halla Tómasdóttir, setur ráðstefnuna. Að lokinni setningu heldur Jukka Heinonen frá Háskóla Íslands lykilerindi sem ber yfirheitið, „Affluence and the climate-sustainability illusion in the Nordics“. Í kjölfarið tekur við metnaðarfull dagskrá sem hægt er að nálgast í viðburðadagatali á vefsíðu háskólans, unak.is. með því að smella hér. (6. Sjálfbærniráðstefnan | Háskólinn á Akureyri )

  • Grófin Geðrækt flytur í Glerárgötu 24

    • 03.04.2026
    Geðrækt er um þessar mundir að flytja starfsemi sína að Glerárgátu 24, 4. hæð í húsnæði sem Styrktar og líknarsjóður, Oddfellow festi kaup á í þeim tilgangi að skapa félagasamtökum Grófin eins og Grófinni betri rekstrargrundvöll. Grófin hefur verið í nokkrum húsnæðisvanda, m.a. vegna heilsuspillandi aðstæðna á fyrri starfsstöðvum og leigukostnaður var einnig of hár fyrir félagið. Oddfellow á Akureyri fékk spurnir af þeirri stöðu og komu Grófinni til aðstoðar.
Sjá meira