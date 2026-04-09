Framúrskarandi skólar á Akureyri – Samfélagsverkefni til framtíðar

Á Akureyri rekum við níu grunnskóla, það sem einkennir skólasamfélagið okkar er rík menning samstarfs; skólarnir vinna saman frekar en að keppa innbyrðis, sem skapar dýrmætan vettvang fyrir bæði starfsfólk og nemendur.
Traustur grunnur og fagmennska
Við eigum því láni að fagna að við erum með öflugt skólastarf á öllum stigum, frá leikskóla til framhaldsskóla. Hlutfall faglærðra kennara er hátt og samkvæmt Skólapúlsinum (6.-10. bekkur grunnskóla) líður nemendum okkar almennt vel og eiga í góðum tengslum við starfsfólk. Við leggjum ríka áherslu á heilsuefingu, þar sem íþróttir og sund eru hluti af vikulegri dagskrá, sem og einstaklingsmiðað nám sem byggir á leiðsögn kennara til frekari framfara. Sterkur grunnur er mikilvægt upphaf, en hann verður jafnframt að nýtast sem stökkpallur. Þótt vellíðan sé lykilatriði sýna PISA niðurstöður og aðrar mælingar að talsvert svigrúm er til staðar til að bæta námsárangur.
Læsi er samfélagslegt verkefni
Skólinn getur ekki gert þetta einn. Ef börnin okkar eiga að dafna í námi og samskiptum þurfum við öll að standa saman. Læsi byggist á reglulegri æfingu og stuðningi heima og því skiptir miklu að foreldrar séu virkir samstarfsaðilar skólans frá byrjun. Samhliða þessu verðum við að mæta breyttum veruleika. Fjölgun barna af erlendum uppruna er auðgun fyrir samfélagið en kallar á öfluga móttökuferla og markvissan tungumálastuðning strax frá fyrsta degi.
Gögn sem vísir að bætingu
Í vor fáum við niðurstöður úr nýju matstæki, Matsferli, sem mælir stöðu nemenda í íslensku og stærðfræði. Á Akureyri var tekið metnaðarfullt skref og ákveðið að leggja prófið fyrir alla í 4.–10. bekk, þótt það væri umfram það sem lagt var upp með af hálfu stjórnvalda. Viðreisn vill byggja á áreiðnalegum gögnum og niðurstöðum, svo hægt sé að bregðast við þar sem þörfin er mest og móta skýra og árangurstengda aðgerðaáætlun.
Hvernig ætlar Viðreisn að lyfta góðu starfi á enn hærra stig?
Til að framtíðarsýn okkar verði að veruleika þarf öflugt bakland fyrir starfsfólk, nemendur og foreldra. Við í Viðreisn á Akureyri leggjum sérstaka áherslu á fjórar meginstoðir:
1. Fjölmenningarbrúin: Viðreisn vill setja á laggirnar miðlægt teymi sérfræðinga í íslensku sem öðru tungumáli, sem styður við alla skóla bæjarins og miðar að því að tungumálaerfiðleikar verði ekki hindrun í námi barna.
2. Sérfræðinga inn í skólana: Viðreisn vill efla stoðþjónustu með því að auka aðkomu sálfræðinga, félagsráðgjafa og annara sérfræðinga sem veita forvirkan stuðning inni í skólastofunum og í daglegu skólastarfi. Það dregur úr álagi á kennara, eykur öryggi nemenda og veitir foreldrum þann stuðning sem þeir þurfa.
3. Faglegt frelsi og rými: Viðreisn vill draga úr óþarfa flækjustigi og stjórnsýslu. Treystum kennurum til að vera fagfólk og gefum þeim rými til að þróa skapandi kennsluaðferðir í nálægð við náttúruna og nærumhverfið.
4. Samþættur skóladagur: Viðreisn vill efla tengsl skóla og tómstundastarfs, létta á foreldrum með því að minnka skutl og tryggja jafnan aðgang allra barna að íþróttum.
Viðreisn á Akureyri vill tryggja menntun og vellíðan allra barna. Með því að hlúa að starfsfólki og nota gögn til að bæta skólastarfið byggjum við upp menntakerfi þar sem öll börn fá rými til að vaxa og blómstra.
Höfundur skipar 2. sæti á lista Viðreisnar til bæjarstjórnar á Akureyri