Dularfullt, seggsí og hættulegt

03. apríl, 2026 - 15:14 Egill Páll Egilsson - egillpall@vikubladid.is
Frá æfingum á Rocky Horror. Mynd/Aðsend
Greinin birtist fyrst í prentútgáfu Vikublaðsins sem kom út á Skírdag.

Það er óhætt að fullyrða að það kraumi í potti menningar og lista á Húsavík þessi dægrin. Stórsýning Leikfélags Húsavíkur (LH) á goðsagnakennda söngleiknum Rocky Horror í leikstjórn er í fullum gangi og fullt á hverja sýninguna á fætur annarri.

 

Tónað niður fyrir börnin

Sýning þessi er gáskafull, ögrandi og kannski pínu hættuleg en alls ekki fyrir ung börn. Helga Sveinbjörnsdóttir, formaður LH segir í samtali við Vikublaðið á þriðjudag að í litlu samfélagi eins og Húsavík sé mikilvægt að leikfélagið höfði til sem flestra. Þess vegna hafi verið ákveðið að skella í eina sérstaka barnasýningu þar sem verkið hefur verið aðlagað fyrir yngstu áhorfendurna.

„Það er allt í gangi um þessar mundir, við ætlum að koma til móts við flest og þess vegna var ákveðið að slá í barnasýningu. Þetta er pínu subbulegt og er eiginlega ekkert fyrir börn, sum atriðin í þessu. Hér fær yngra leikhúsfólk hins vegar tækifæri til að upplifa litríkan, skemmtilegan og aðeins mildari heim sýningarinnar – án grófu atriðanna sem fylgja upprunalegu útgáfunni,“ útskýrði Helga en barnasýningin fór vel fram fyrir fullu húsi á miðvikudag.

Í skjóli myrkurs

Á laugardagskvöld þegar komið er myrkur er hins vegar dúkað fyrir annars konar sýningu, heldur djarfari og miklu hættulegri.

„Tíu sýningin á laugardag er aðeins öðruvísi, þetta er svokölluð partý-sýning þar sem gestum gefst kostur á að vera hluti af sýningunni. Þá fær fólk QR-kóða með miðanum sýnum og er þá með söngtextana í símanum. Einnig smá handrit með punktum um hvenær og hvað má kalla upp á svið. Þetta verður krefjandi fyrir leikarana en líka mikið meiri orka,“ segir Helga en þegar blaðið fór í prentun á þriðjudag, voru aðeins örfá sæti laus.

 Í skýjunum með viðtökur

Enda segir Helga viðtökur við uppfærslunni hafa verið fram úr björtustu vonum. „Gríðarlega góðar viðtökur og búið að vera nánast uppselt á allar sýningar sem hafa farið í sölu, vel yfir 90% sætanýting. Við erum alveg í skýjunum með viðtökur og jákvætt umtal. Við höfum verið að fá gríðarlega gott orð í nærsamfélaginu sem er svo dýrmætt fyrir okkur sem vinnum að þessu,“ segir Helga og bætir við aðspurð að ekki sé komin dagsetning á lokasýningu.

„Okkur langar klárlega að sýna vel fram í apríl og fólkið okkar er með þann tíma frátekinn en það veltur allt á því hvernig aðsóknin er. Eins og þetta er búið að vera, þá erum við að sjálfsögðu ekki að fara hætta sýna fyrir fullu húsi,“ segir Helga að lokum.

 Öll í leikhús

Undirritaður skellti sér sjálfur í leikhús í á dögunum og sjaldan eða aldrei hefur verið jafn auðvelt að mæla með sýningu Leikfélags Húsavíkur. Það er varla hægt að trúa því að hér sé um lítið krúttlegt áhugaleikhús að ræða, fagmennskan er algjör, hvort sem litið er til sviðsmyndar, tækni, búninga eða förðunar. Svo ekki sé talað um frammistöðu leikaranna, hún hefur mögulega aldrei verið svo jafngóð þvert yfir leikhópinn og það mætti halda að allt kastið hafi lifibrauð af söng, svo vel er verkefnið leyst af hendi.

Sjónarspilið er jafn töfrandi og það er ögrandi, jafn fallegt og það er hræðilegt. Undirtónninn er bæði seggsí og hættulegur en niðurstaðan er alsæla.

Ef þú hefu ekki séð þessa sýningu nú þegar, þá skaltu drífa þig sem fyrst, ef þú hefur þegar séð þessa uppfærslu, þá skaltu bara gera það aftur og aftur, svo gott er þetta.

  Eyjafjarðarsveit - Nýr þjónustusamningur um mötuneyti Hrafnagilsskóla

    • 05.04.2026
    Eyjafjarðarsveit og matreiðslumeistarinn Snæbjörn H. Kristjánsson hafa undirritað nýjan samning um matseld fyrir mötuneyti Hrafnagilsskóla í kjölfar opins útboðs. Snæbjörn hefur jafnframt hefur sinnt þjónustunni við gott orðspor undanfarin ár. Gildir nýr samningur fyrir tímabilið 2026–2029 með möguleika á framlengingu.

  Lokaorðið - Traustur vinur getur gert kraftaverk

    • 05.04.2026
    Maður velur sér vini en ekki ættingja, sagði einhver, einhvern tímann, einhversstaðar. Það er margt til í því. Nú hef ég aldrei haft í hyggju að skipta út mínum ættingjum, þeir eru upp til hópa vandað fólk og flestir auk þess reglulega skemmtilegir. Ég á einnig marga góða og skemmtilega vini. Ég hef sankað þeim að mér á lífsins göngu.

  Hópur eldri sjómanna heimsótti þýskar hafnarborgir

    • 05.04.2026
    „Þetta var dásamleg ferð í alla staði og gaf þeirri í fyrra ekki neitt eftir,“ segir Sigfús Ólafur Helgason einn af skipuleggjendum ferðar tæplega 40 eldri sjómanna til hafnarborganna Bremenhaven og Cuxhaven í Þýsklandi. Í fyrravetur heimsótti hópur sjómanna frá Akureyri hafnarborgirnar Hull og Grimsby í Bretlandi og var góður rómur gerður að. Næsta verður haldið til Færeyja í maí næstkomandi og verða þátttakendur um 40 talsins. Þá er þegar farið að leggja drög að ferð sjómanna til Aberdeen í Skotlandi.

  Íslenska gámafélagið með nýja starfsstöð á Akureyri

    • 05.04.2026
    Íslenska gámafélagið hefur opnað nýjar starfsstöðvar á Ægisnesi 3 á Akureyri.

  Eina klassaða flotkví landsins

    • 04.04.2026
    Klassavottun flotkvíar Slippins Akureyri frá alþjóðlega flokkunarfélaginu Bureau Veritas hefur verið endurnýjuð. Með endurnýjuninni er staðfest að kvíin uppfylli áfram strangar kröfur um öryggi, ástand og rekstur.

  Jákvæðar undirtektir við breytingu á lóð númer 3 við Hrísalund

    • 04.04.2026
    Tillaga um breytingu á lóðinni við Hrísalund 3 á Akureyri fékk jákvæðar undirtektir hjá skipulagsráði bæjarins. Erindi kom frá arkitektastofunni Kollgátu sem sótti um að breyting yrði gerð á aðalskipulagi fyrri svæðið sem nær til lóðarinnar númer 3 við Hrísalund, þannig að heimilt yrði að byggja blandaða byggð með verslun -og þjónustu á jarðhæð og íbúðir á efri hæðum. Jafnframt var sótt um leyfi til að hefja gerð nýs deiliskipulags.

  Forsetinn setur sjöttu Sjálfbærniráðstefnuna

    • 03.04.2026
    Umhverfisráð Háskólans á Akureyri býður til sjöttu Sjálfbærniráðstefnunnar miðvikudaginn 10. apríl. Ráðstefnan er opin öllum, þátttaka er gjaldfrjáls og er hægt að taka þátt á staðnum eða í streymi. Forseti Íslands, Halla Tómasdóttir, setur ráðstefnuna. Að lokinni setningu heldur Jukka Heinonen frá Háskóla Íslands lykilerindi sem ber yfirheitið, „Affluence and the climate-sustainability illusion in the Nordics“. Í kjölfarið tekur við metnaðarfull dagskrá sem hægt er að nálgast í viðburðadagatali á vefsíðu háskólans, unak.is. með því að smella hér. (6. Sjálfbærniráðstefnan | Háskólinn á Akureyri )

  Grófin Geðrækt flytur í Glerárgötu 24

    • 03.04.2026
    Geðrækt er um þessar mundir að flytja starfsemi sína að Glerárgátu 24, 4. hæð í húsnæði sem Styrktar og líknarsjóður, Oddfellow festi kaup á í þeim tilgangi að skapa félagasamtökum Grófin eins og Grófinni betri rekstrargrundvöll. Grófin hefur verið í nokkrum húsnæðisvanda, m.a. vegna heilsuspillandi aðstæðna á fyrri starfsstöðvum og leigukostnaður var einnig of hár fyrir félagið. Oddfellow á Akureyri fékk spurnir af þeirri stöðu og komu Grófinni til aðstoðar.
