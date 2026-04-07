Vísindaskóli unga fólksins útskrifar sérfræðinga í sólmyrkva og lífi á Norðurslóðum

07. apríl, 2026 - 11:27 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Vísindaskólinn opnar fyrir umsóknir eftir páska
Vísindaskólinn opnar fyrir umsóknir eftir páska

Opnað verður fyrir umsóknir í Vísindaskóla unga fólksins strax eftir páska. Vísindaskólinn fer fram dagana 22. til 26. júní og er þetta í tólfta skiptið sem skólinn er starfræktur fyrir börn á aldrinum 11-13 ára. Á síðasta ári hlaut skólinn viðurkenningu Rannís fyrir framúrskarandi vísindamiðlun. Að sögn framkvæmdaaðila skólans var þessi viðurkenning mikilvæg staðfesting á því að starfsemin skipti máli fyrir unga fólkið á svæðinu.

Sem fyrr verður boðið upp á ný viðfangsefni, þannig að það sé tryggt að börn geti komið ár eftir ár án þess að fræðast um það sama. Meðal þess sem verður í brennidepli að þessu sinni er:

  • Lífið á Norðurslóðum
  • Sólmyrkvi og náttúruvá
  • Jafnréttismál
  • Ferlimál
  • Rekstur bæjarfélags
  • Heilsa
  • Ræktun
  • Nægjusemi og endurvinnsla

„Við reynum að velja viðfangsefni sem eru í takt við það sem er að gerast í þjóðfélaginu. Það eru bæjar- og sveitastjórnarkosningar í ár og þess vegna munu nemendur fara ofan í saumana á rekstri bæjarfélags. Við spyrjum líka af hverju sólin verður svört en það tengist sólmyrkvanum margumtalaða í ágúst. Við munum því útskrifa sérfræðinga á þessu sviði í vor“, segja þær Sigrún Stefánsdóttir og Dana Rán Jónsdóttir sem halda utan um starfið í Vísindaskólanum.

Skólinn getur tekið á móti 80-85 börnum og fyrstir koma fyrstir fá. Skólinn er að stórum hluta fjármagnaður með styrkjum frá fyrirtækjum og félögum af svæðinu. Þátttaka í skólanum er ekki bundin búsetu. Þátttökugjald er 35.000 krónur og er hægt að nota frístundastyrk til þess að greiða gjaldið. Hægt er að fá frekari upplýsingar á netfanginu visindaskoli@unak.is eða með því að hringja í Dönu í síma 460-8906.

  • Vísindaskóli unga fólksins útskrifar sérfræðinga í sólmyrkva og lífi á Norðurslóðum

    • 07.04.2026
    Opnað verður fyrir umsóknir í Vísindaskóla unga fólksins strax eftir páska. Vísindaskólinn fer fram dagana 22. til 26. júní og er þetta í tólfta skiptið sem skólinn er starfræktur fyrir börn á aldrinum 11-13 ára. Á síðasta ári hlaut skólinn viðurkenningu Rannís fyrir framúrskarandi vísindamiðlun. Að sögn framkvæmdaaðila skólans var þessi viðurkenning mikilvæg staðfesting á því að starfsemin skipti máli fyrir unga fólkið á svæðinu.

    Ég held að í megindráttum sé flestum ljóst hvað sé að finna í pokahorni Evrópusambandsins; að aðild að sambandinu krefjist þess að umsóknarríki undirgangist laga- og regluverk ESB svo og dómsvald. Þar innan veggja er enda engin þörf á neinni bókun 35 til þess að tryggja innlendum dómstólum heilmild til þess að rýna í það hvar landamæri innlenda og evrópska dómsvaldsins liggi. Innandyra hjá ESB er einfaldlega valtað yfir öll þau ríki sem krefjast frávika og má þá þýskur stjórnlagadómstóll eða franska stjórnarskráin sín einskis eins og dæmin sanna.

    Klukkan 16:00 í dag var flugslysaáætlun fyrir Akureyrarflugvöll virkjuð á neyðarstigi vegna einkaflugvélar sem var að taka á loft frá Akureyrarflugvelli og átti í vélarvandræðum. Um borð voru 11 einstaklingar en frá þessu segir í tilkynningu  frá Lögreglunni á Norðurlandi eystra .

