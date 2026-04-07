Vísindaskóli unga fólksins útskrifar sérfræðinga í sólmyrkva og lífi á Norðurslóðum

Opnað verður fyrir umsóknir í Vísindaskóla unga fólksins strax eftir páska. Vísindaskólinn fer fram dagana 22. til 26. júní og er þetta í tólfta skiptið sem skólinn er starfræktur fyrir börn á aldrinum 11-13 ára. Á síðasta ári hlaut skólinn viðurkenningu Rannís fyrir framúrskarandi vísindamiðlun. Að sögn framkvæmdaaðila skólans var þessi viðurkenning mikilvæg staðfesting á því að starfsemin skipti máli fyrir unga fólkið á svæðinu.
Sem fyrr verður boðið upp á ný viðfangsefni, þannig að það sé tryggt að börn geti komið ár eftir ár án þess að fræðast um það sama. Meðal þess sem verður í brennidepli að þessu sinni er:
„Við reynum að velja viðfangsefni sem eru í takt við það sem er að gerast í þjóðfélaginu. Það eru bæjar- og sveitastjórnarkosningar í ár og þess vegna munu nemendur fara ofan í saumana á rekstri bæjarfélags. Við spyrjum líka af hverju sólin verður svört en það tengist sólmyrkvanum margumtalaða í ágúst. Við munum því útskrifa sérfræðinga á þessu sviði í vor“, segja þær Sigrún Stefánsdóttir og Dana Rán Jónsdóttir sem halda utan um starfið í Vísindaskólanum.
Skólinn getur tekið á móti 80-85 börnum og fyrstir koma fyrstir fá. Skólinn er að stórum hluta fjármagnaður með styrkjum frá fyrirtækjum og félögum af svæðinu. Þátttaka í skólanum er ekki bundin búsetu. Þátttökugjald er 35.000 krónur og er hægt að nota frístundastyrk til þess að greiða gjaldið. Hægt er að fá frekari upplýsingar á netfanginu visindaskoli@unak.is eða með því að hringja í Dönu í síma 460-8906.