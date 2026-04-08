Kattakverfið - myndlistarsýning

08. apríl, 2026 - 11:04 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Myndlistarmennirnir Arna G Valsdóttir og Aðalsteinn Þórsson sýna í Deiglunni, Listagilinu á Akureyri. 11. - 19. apríl næstkomandi.

Sýningun er endurlit á vinnustofudvöl þeirra á vegum The Chinese European Art Center í borginni Xiamen í Kína árið 2025 og um leið samþætting við þeirra sér íslenska hversdagsleika og amstur. Á þennan hátt er um að ræða framhald á verkefni listafólksins og sýningu þeirra í galleríi CEAC í Xiamen fyrir ári síðan. Þar unnu þau hvort á sinn hátt innsetningu út frá hversdeginum.

Aðalsteinnn með söfnun afganga lífs síns, umbúða og öðru sem ekki eru not fyrir lengur. Þess sem við látum hverfa úr tilverunni en hættir ekki að vera til. Arna með því að safna hverfulum augnablikum í myndbandstökuvél sína sem hún síðan endurnýtir í hreyfimyndir. Á þennan hátt flytur hún liðin augnablik úr einu heimshorni yfir í annað.  Á vissan hátt má segja að bæði Aðalsteinn og Arna vinni með afganga eða það sem gengur af í lífinu.

Bæði luku Arna og Aðalsteinn framhaldsnámi í myndlist frá hollenskum listaháskólum, Arna seint á níunda áratug síðustu aldar og Aðalsteinn á þeim tíunda. Þau eiga fjölbretttan listferil að baki sem spannar áratugi.

Opnun: 11. apríl frá kl. 15 - 18. Sýningin verður opin kl.  14 - 17, sunnudaginn 12. föstudaginn 17. og helgina 18. - 19. apríl.

Öll eru velkomin og ókeypis inn.

 

  • Kattakverfið - myndlistarsýning

    • 08.04.2026
    Myndlistarmennirnir Arna G Valsdóttir og Aðalsteinn Þórsson sýna í Deiglunni, Listagilinu á Akureyri. 11. - 19. apríl næstkomandi.

  • Góð gjöf til endurhæfingarsundlaugarinnar á Kristnesi

    • 08.04.2026
    Rebekkustúka nr. 16 Laufey – Oddfellow færði nýverið sjúkraþjálfun á endurhæfingardeild Sjúkrahússins á Akureyri veglega gjöf þegar stúkan gaf flotbúnað til notkunar í sundlauginni á Kristnesi.

  • Völsungar skipta um þjálfara

    • 07.04.2026
    Patrick De Wilde, þjálfari karlaliðs Völsungs hefur látið af störfum

  • Hjól atvinnulífsins eru farin að snúast eftir gott frí.

    • 07.04.2026
    Hafist var handa í morgun við að landa úr Snæfelli EA 310, frystitogara Samherja, en skipið kom til hafnar á Akureyri í gærkvöldi.

  • Vísindaskóli unga fólksins útskrifar sérfræðinga í sólmyrkva og lífi á Norðurslóðum

    • 07.04.2026
    Opnað verður fyrir umsóknir í Vísindaskóla unga fólksins strax eftir páska. Vísindaskólinn fer fram dagana 22. til 26. júní og er þetta í tólfta skiptið sem skólinn er starfræktur fyrir börn á aldrinum 11-13 ára. Á síðasta ári hlaut skólinn viðurkenningu Rannís fyrir framúrskarandi vísindamiðlun. Að sögn framkvæmdaaðila skólans var þessi viðurkenning mikilvæg staðfesting á því að starfsemin skipti máli fyrir unga fólkið á svæðinu.

  • RÍKISSTJÓRNIN KOMI HREINT FRAM Í EVRÓPUSAMBANDSMÁLINU – RÝNT Í LANDBÚNAÐINN

    • 07.04.2026
    Ég held að í megindráttum sé flestum ljóst hvað sé að finna í pokahorni Evrópusambandsins; að aðild að sambandinu krefjist þess að umsóknarríki undirgangist laga- og regluverk ESB svo og dómsvald. Þar innan veggja er enda engin þörf á neinni bókun 35 til þess að tryggja innlendum dómstólum heilmild til þess að rýna í það hvar landamæri innlenda og evrópska dómsvaldsins liggi. Innandyra hjá ESB er einfaldlega valtað yfir öll þau ríki sem krefjast frávika og má þá þýskur stjórnlagadómstóll eða franska stjórnarskráin sín einskis eins og dæmin sanna.

  • Flugvél í vandræðum og neyðarstig virkjað

    • 06.04.2026
    Klukkan 16:00 í dag var flugslysaáætlun fyrir Akureyrarflugvöll virkjuð á neyðarstigi vegna einkaflugvélar sem var að taka á loft frá Akureyrarflugvelli og átti í vélarvandræðum. Um borð voru 11 einstaklingar en frá þessu segir í tilkynningu  frá Lögreglunni á Norðurlandi eystra .

  • „Ég er rosalega stolt af mér fyrir að hafa látið vaða“

    • 06.04.2026
    Keppti á stóru Hyrox móti í Kaupmannahöfn

  • Eyjafjarðarsveit - Nýr þjónustusamningur um mötuneyti Hrafnagilsskóla

    • 05.04.2026
    Eyjafjarðarsveit og matreiðslumeistarinn Snæbjörn H. Kristjánsson hafa undirritað nýjan samning um matseld fyrir mötuneyti Hrafnagilsskóla í kjölfar opins útboðs. Snæbjörn hefur jafnframt hefur sinnt þjónustunni við gott orðspor undanfarin ár. Gildir nýr samningur fyrir tímabilið 2026–2029 með möguleika á framlengingu.
Sjá meira