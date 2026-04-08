Kattakverfið - myndlistarsýning

Myndlistarmennirnir Arna G Valsdóttir og Aðalsteinn Þórsson sýna í Deiglunni, Listagilinu á Akureyri. 11. - 19. apríl næstkomandi.
Sýningun er endurlit á vinnustofudvöl þeirra á vegum The Chinese European Art Center í borginni Xiamen í Kína árið 2025 og um leið samþætting við þeirra sér íslenska hversdagsleika og amstur. Á þennan hátt er um að ræða framhald á verkefni listafólksins og sýningu þeirra í galleríi CEAC í Xiamen fyrir ári síðan. Þar unnu þau hvort á sinn hátt innsetningu út frá hversdeginum.
Aðalsteinnn með söfnun afganga lífs síns, umbúða og öðru sem ekki eru not fyrir lengur. Þess sem við látum hverfa úr tilverunni en hættir ekki að vera til. Arna með því að safna hverfulum augnablikum í myndbandstökuvél sína sem hún síðan endurnýtir í hreyfimyndir. Á þennan hátt flytur hún liðin augnablik úr einu heimshorni yfir í annað. Á vissan hátt má segja að bæði Aðalsteinn og Arna vinni með afganga eða það sem gengur af í lífinu.
Bæði luku Arna og Aðalsteinn framhaldsnámi í myndlist frá hollenskum listaháskólum, Arna seint á níunda áratug síðustu aldar og Aðalsteinn á þeim tíunda. Þau eiga fjölbretttan listferil að baki sem spannar áratugi.
Opnun: 11. apríl frá kl. 15 - 18. Sýningin verður opin kl. 14 - 17, sunnudaginn 12. föstudaginn 17. og helgina 18. - 19. apríl.
Öll eru velkomin og ókeypis inn.