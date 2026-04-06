Greinin birtist fyrst í prentútgáfu Vikublaðsins 26. mars sl.
Ruth Ragnarsdóttir kennari á Húsavík kallar ekki allt ömmu sína þegar kemur að hreyfingu. Hún stundar líkamsrækt af miklu kappi og ef hana er ekki að finna í ræktinni þá má eflaust sjá hana á hlaupum um allar koppa grundir.
Ruth hefur undanfarin ár lagt stund á hlaup, crossfit og hina nýju grein Hyrox sem rutt hefur sér rúm hér á landi að undanförnu en greininni má lýsa sem blöndu af crossfit og hlaupum. Ruth skellti sér nýverið til Kaupmannahafnar og tók þátt í stóru alþjóðlegu hyrox móti.
„Þetta var fyrsta einstaklingskeppnin mín og alls ekki sú síðasta. Það var gríðarlegur munur á erfiðleikastigi að fara ein í gegnum brautina og ég gaf allt sem ég átti. Þetta var svo skemmtilegt. Ég elska að gera erfiða hluti og finna hvar mörkin liggja,“ segir Ruth í samtali við Vikublaðið og mælir með að sem flestir prófi þessa frábæru íþróttagrein.
„Ég er rosalega stolt af mér fyrir að hafa látið vaða,“ segir hún.
Fyrr á árinu var bróðir Ruthar, Arnór viðmælandi Vikublaðsins en þá var tilefnið för þeirra systkina til London þar sem þau tóku þátt í parakeppni í Hyrox. „Þetta er sama keppnin og við Arnór fóru í í London nema núna var ég í einstaklings pro kvennaflokki. Þannig að ég fór ein í gegnum brautina. Þetta er sett upp þannig að þú ferð frá einni stöð í þá næstu, þangað til þú ert búin í tímatöku,“ útskýrir Ruth
HYROX‑mótið í Kaupmannahöfn var stórt í ár og eitt það fjölmennasta á tímabilinu. Alls tóku yfir 10.700 keppendur þátt í mismunandi flokkum en mótið fór fram dagana 13.–15. mars.
„Já, þetta er heljar stórt mót, og ég var í pro flokki þannig að ég var með sömu þyngdir og þegar við Arnór vorum saman þannig að ég var taka heila keppni alein. Þetta var töluvert erfiðara,“ segir Ruth og lýsir þessari grein sem svipaðri og crossfit nema með meiri hlaupum.
„Þetta er blanda, hlaup einn km á milli stöðva þar sem þarf svo að gera ákveðnar æfingar. Alltaf hlaupið í 1. km. á milli æfinga sem eru átta talsins. Þannig að það þarf að hlaupa 8 km alls.
Aðspurð segir Ruth að hún hafi reyndar ekki undirbúið sig sérstaklega með mótið í Kaupmannahöfn í huga enda sé hún alltaf í góðu formi.
„Ég fór reyndar án þess að undirbúa mig eitthvað sérstaklega en ég er náttúrlega alltaf að æfa nokkuð vel. Auk þess æfi ég mikið hlaup sem hjálpar mér í þessari grein. Hlaupaæfingarnar eru góður grunnur fyrir þessa keppni sem reynist crossfiturum oft erfitt af því þau eru ekki endilega í hlaupaformi,“ útskýrir Ruth og bætir við að hún sé almennt í mjög virkri þjálfun en hún æfir að jafnaði 7-10 sinnum í viku, burt séð frá því hvort mót séu á dagskrá eða ekki.
„Ég er heldur ekki að taka einhverjar sérstakar Hyrox æfingar í minni þjálfun en byggi upp styrk, snerpu og úthald sem henta fyrir keppni af þessu tagi. Það er alltaf einn hvíldardagur í viku en á pabba helgum næ ég kannski 10 æfingum í viku en mömmuhelgarnar þá læt ég sjö duga,“ segir hún og hlær.
Þá segist Ruth hafa stundað Crossfit árum saman en fari þó ekki oft í skipulagða tíma heldur æfi mikið ein með áætlun frá þjálfara.
„Svo er ég búinn að vera í hlaupaþjálfun frá 2023. Er búin með maraþon og hálfmaraþon, búin að hlaupa Laugaveginn og á sumrin hleyp ég fjallahlaup. Ég fer alveg í crossfittíma annað slagið en mestmegnis lyfti ég ein, mér finnst gaman að lyfta þungt,“ segir Ruth.
Þegar talið berst að því að gera upp á milli hlaupa eða lyftinga vandast málið.
„Góð spurning; ég eiginlega get ekki svarað því. Ég væri að vissu leyti alveg til í að snúa mér alfarið að hlaupum en til þess að ná langt í því, þá þyrfti ég að minnka lyftingarnar, til að létta mig og minnka vöðvamassann. Ég bara er ekki tilbúin í að lyfta minna því það er líka að gefa mér svo mikið. Ætli ég sé ekki bara þessi klassíska hybrid kona sem er svona bara bæði. Ég er skítfín í báðu en framúrskarandi í hvorugu,“ segir Ruth að lokum og hlær.