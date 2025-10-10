Mikilvægi fjármálaráðstefnu sveitarfélaga fyrir kjörna fulltrúa og starfsfólk sveitarfélaga

10. október, 2025 - 11:11 Katrín Sigurjónsdóttir, sveitarstjóri í Norðurþingi
Katrín Sigurjónsdóttir, sveitarstjóri í Norðurþingi
Katrín Sigurjónsdóttir, sveitarstjóri í Norðurþingi

Dagana 2.-3. október sl. fór fjármálaráðstefna Sambands íslenskra sveitarfélaga fram í Reykjavík. Ráðstefnan er árleg og alltaf haldin í Reykjavík en gaman væri að breyta einhvern tíma til og bjóða t.d. upp á Akureyri. Uppselt var á ráðstefnuna og sátu hana um 500 manns.

Dagana 2.-3. október sl. fór fjármálaráðstefna Sambands íslenskra sveitarfélaga fram í Reykjavík. Ráðstefnan er árleg og alltaf haldin í Reykjavík en gaman væri að breyta einhvern tíma til og bjóða t.d. upp á Akureyri. Uppselt var á ráðstefnuna og sátu hana um 500 manns.

Þátttaka sveitarfélaga er með ýmsum hætti en flest eru að senda sína sveitarstjórnarfulltrúa eða fulltrúa úr byggðarráðum. Einnig fara flestir sveitarstjórar, stjórnsýslu- og fjármálastjórar sveitarfélaga á þessa ráðstefnu.

Dagskrá ráðstefnunnar í ár var yfirgripsmikil að venju. Á fimmtudeginum voru erindi um fjármál og fjárfestingargetu sveitarfélaga, fjárfestingaþörf hafnainnviða, úrræði í hávaxtaumhverfi og virðismatsvegferð vegna kjarasamninga kennara. Fjármála- og efnahagsráðherra og innviðaráðherra fluttu ávarp og svo var pallborð með ráðherrum og formönnum eða forsvarsfólki stjórnmálaflokkanna á Alþingi. Einnig var boðið upp á samtalspallborð með nokkrum sveitarstjórum og fyrirspurnir úr sal. Á föstudeginum var hægt að velja um málstofur hvar erindin hvörfuðust um fjármál, rekstur og áhættustýringu annars vegar og umhverfið, velferð og menntun hins vegar.

Ráðstefnunni er streymt og gæti því einhver talið það mesta óþarfa að senda kjörna fulltrúa og starfsfólk sveitarfélaga utan af landi til Reykjavíkur til þátttöku. En ráðstefnan er svo miklu meira en bara þessir fundir og málstofur. Í hverri kaffipásu eða matarhléi er tíminn nýttur til samtala við kollega, samanburðar á rekstri sveitarfélaga, speglun á aðstæðum og að mynda tengsl við aðra kjörna fulltrúa og starfsfólk sveitarfélaga og Sambandsins. Ráðherrar og þingmenn eru á staðnum til skrafs og ráðagerða, upplýsingagjafar, samtals og brýningar. Kjörnir fulltrúar ná fundum og samverustund með sínu fólki innan sinna stjórnmálaflokka, þingmönnum og ráðherrum. Það eru allar stundir nýttar til hins ýtrasta, meira að segja kvöldið og tíminn á flugvellinum á leið til og frá ráðstefnu, þá er spjallað við kollega um verkefnin og þær áskoranir sem sveitarfélögin standa frammi fyrir.

Það kostar að senda fulltrúa á ráðstefnuna, sér í lagi fyrir sveitarfélög fjarri höfuðborginni. Akstur eða flug, hótel og ráðstefnugjald en mér finnst þeim peningum vel varið fyrir sveitarfélagið. Kjörnu fulltrúarnir kosta líka miklu til sjálfir til að taka þátt. Þau þurfa að taka sér frí frá sinni reglulegu vinnu og verða fyrir tekjutapi. Og séu þau í eigin rekstri þá verða bæði þau og fyrirtækið fyrir tekjutapi þessa daga.

Líta má á fjármálaráðstefnuna sem endurmenntun fyrir þau sem sækja hana og oft tækifæri til að minna sig á að það er gaman að taka þátt í stjórnmálum. Ávinningurinn fyrir kjörna fulltrúa, starfsfólk sveitarfélaga og sveitarfélagið sjálft er ótvíræður að mínu mati.

Katrín Sigurjónsdóttir, sveitarstjóri í Norðurþingi

Til baka

Nýjast

  • Samgöngusamningur í boði allt árið fyrir starfsfólk Samherja

    • 10.10.2025
    Samherji hefur ákveðið að bjóða starfsfólki að gera samgöngusamning við félagið sem gildir allt árið í stað sjö mánaða eins og undanfarin ár.

  • Mikilvægi fjármálaráðstefnu sveitarfélaga fyrir kjörna fulltrúa og starfsfólk sveitarfélaga

    • 10.10.2025
    Dagana 2.-3. október sl. fór fjármálaráðstefna Sambands íslenskra sveitarfélaga fram í Reykjavík. Ráðstefnan er árleg og alltaf haldin í Reykjavík en gaman væri að breyta einhvern tíma til og bjóða t.d. upp á Akureyri. Uppselt var á ráðstefnuna og sátu hana um 500 manns.

  • Mikil fækkun í komum skemmtiferðaskipa á næstu árum

    • 10.10.2025
    „Það lítur út fyrir umtalsverða fækkun í komum skemmtiferðaskipa til okkar hafna á næstu tveimur árum,“ segir Jóhanna Tryggvadóttir verkefna- og markaðsstjóri hjá Hafnasamlagi Norðurlands. Hafnir samlagsins eru á Akureyri, Grímsey og Hrísey. Samkvæmt bókunum sem nú liggja fyrir fækkar skipum sem hafa viðkomum í höfnum HN um ríflega 100 milli áranna 2024 og 2027, farþegum um 44 þúsund og með þeim rúmlega 1,2 milljarða króna innkoma í hagkerfið.

  • Eyrarrokk – lítil tónleikahátíð með stórt hjarta

    • 09.10.2025
    Helgina 3. – 4. október var haldin tónleikahátíðin Eyrarrokk. Þetta var fimmta hátíðin á jafn mörgum árum og hefur hún vaxið og dafnað með árunum og nú er svo komið að miðarnir seljast eins og heitar lummur um leið og tónleikarnir eru auglýstir. Það er nú ekki oft sem maður ákveður í maí hvað maður ætlar að gera í október.

  • Dag- og göngudeild geðdeildar Opið hús á morgun föstudag

    • 09.10.2025
    Í tilefni Alþjóðlega geðheilbrigðisdagsins á morgun, 10. október, ætlar starfsfólk dag- og göngudeild geðdeildar SAk að opna dyrnar og bjóða gestum að kynna sér starfsemina, tækjabúnað og aðstöðu.

  • Góður vöxtur hjá Rauða krossinum

    • 09.10.2025
    Árið 2018 lögðum við í Rauða krossinum við Eyjafjörð af stað í markvissa vegferð við að efla starfsemina okkar enn frekar með aukningu sjálfboðaliða og verkefna ásamt því að standast með glæsibrag allar þær auknu gæða- og fagkröfur sem lagðar hafa verið á starfsemina. Eftir mikla vinnu er skemmtilegt og gefandi að staldra nú við og skoða hvernig okkur hefur gengið að ná markmiðum okkar.

  • SAk - Finndu jafnvægið fyrir norðan

    • 09.10.2025
    Sjúkrahúsið á Akureyri (SAk) hefur hrundið af stað nýrri kynningarherferð undir yfirskriftinni Finndu jafnvægið fyrir norðan sem miðar að því að vekja athygli á fjölbreyttum og spennandi atvinnutækifærum lækna á SAk

  • Ógleymanleg stund

    • 08.10.2025
    Hún var tilfinnningarík stundin í gær þegar þrír félagar af síðutogaranum Harðbak EA 3 hittust á nýjan leik það voru þeir Arngrímur Jóhannsson, Steingrímur Antonsson  og Jón Björnsson Aspar.  Reyndar voru Arngrímur og Jón að hittast í fyrsta sinn síðan í lok veiðiferðar Harðbaks á Nýfundalandsmið í febrúar 1959!

  • Vinakaffi og bleikar slaufur í Hrísey

    • 08.10.2025
    Kvenfélag Hríseyjar situr ekki auðum höndum þessa dagana. Í gær, þriðjudaginn 7. október stóðu félagskonur að Vinakaffi í tilefni að Viku einmannaleikans. Salurinn í Hlein var fullur af lífi og fjöri og á fimmta tug eyjaskeggja komu saman og nutu samverunnar. Á boðstólum var dásamlegt kaffibrauð ásamt kaffi og safa fyrir yngri gestina.
Sjá meira