Ályktun vegna niðurlagningar heilsueflandi heimsókna hjá HSN

06. október, 2025 - 10:23 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Frá Eyjafjarðarsveit Mynd MÞÞ
Frá Eyjafjarðarsveit Mynd MÞÞ

Haustfundur Kvenfélagsins Iðunnar í Eyjafjarðarsveit, haldinn 25. september 2025, sendir eftirfarandi áskorun til framkvæmdastjórnar HSN.

Við lýsum áhyggjum og andstöðu við ákvörðun Heilbrigðisstofnunar Norðurlands (HSN) um að leggja niður heilsueflandi heimsóknir til eldri borgara frá og með 1. ágúst 2025.

Heilsueflandi heimsóknir hafa gegnt mikilvægu hlutverki í því að styðja eldra fólk til að viðhalda sjálfstæði, heilsu og félagslegri virkni. Þær hafa veitt fræðslu, ráðgjöf og tengingu við samfélagið og þjónustuúrræði og þannig stuðlað að forvörnum, trausti og aukinni vellíðan. Þær hafa verið í samræmi við stefnu stjórnvalda um að efla þjónustu við aldraða í heimahúsum og draga þannig úr þörf fyrir dýrari og flóknari þjónustu síðar.

Við teljum að rök HSN fyrir niðurlagningu heimsóknanna — svo sem takmörkuð þátttaka og forgangsröðun til veikara hóps — endurspegli ekki nægilega mikilvægi forvarna og félagslegs stuðnings heilbrigðis- og velferðarþjónustunnar almennt. Þó að sumir afþakki heimsóknir, sýnir það ekki að þjónustan sé óþörf, heldur að hún þurfi að vera sveigjanleg og aðgengileg. Að leggja niður þessa þjónustu getur leitt til aukinnar einangrunar, versnandi heilsu og þarfa fyrir kostnaðarsamari úrræði.

Við hvetjum HSN til að endurskoða ákvörðunina og íhuga að þróa þjónustuna frekar í samstarfi við sveitarfélög og félagsþjónustu, með það að markmiði að styðja eldra fólk til að búa heima eins lengi og kostur er við góð lífsgæði."

Til baka

Nýjast

  • Ályktun vegna niðurlagningar heilsueflandi heimsókna hjá HSN

    • 06.10.2025
    Haustfundur Kvenfélagsins Iðunnar í Eyjafjarðarsveit, haldinn 25. september 2025, sendir eftirfarandi áskorun til framkvæmdastjórnar HSN

  • 4000 fundir hjá Rótarýklúbbi Akureyrar frá árinu 1938

    • 06.10.2025
    Félagar í Rótarýklúbbi Akureyrar komu saman í liðinni viku og héldu hátíðlegan fund númer 4000. Klúbburinn var stofnaður árið 1938 og er því 87 ára gamall, en formlegur stofnfundur var haldinn í byrjun september það ár. Rótarýklúbburinn er starfsgreinaklúbbur og leitast er við að í honum sé fólk úr sem flestum starfsgreinum Mikið er lagt upp úr því að heimsækja fyrirtæki og stofnanir til að kynnast fjölbreyttri starfsemi í bæjarfélaginu og víðar.

  • „Það er einfaldlega brekka sem ekki sér fyrir endann á“

    • 05.10.2025
    -segir Aðalstein Á. Baldursson formaður framsýnar um stöðuna á Bakka

  • Að breyta plaststól í leðurstól

    • 05.10.2025
    Í minningunni var allt auðveldara á yngri árum, var ekki þá að velta skoðana skiptum mikið fyrir mér. Ég var þó ekki há í loftinu þegar ég áttaði mig á því að lífið væri ekki alltaf einfalt.

  • Bleikur bær

    • 05.10.2025
    „Salan á slaufunum fer vel á stað og bærinn að verða bleikur,“ segir Marta Kristín Rósudóttir verkefnastjóri hjá Krabbameinsfélagi Akureyrar og nágrennis. Dekurdagar hefjast um aðra helgi, eða 9. október og verður margt um að vera í tilefni af þeim. 

  • Frú Ragnheiður býður upp á nýliðanámskeið fyrir sjálfboðaliða

    • 05.10.2025
    „Við þurfum að hafa um það bil 25 til 30 manns í okkar sjálfboðaliðahóp, það má ekki minna vera,“ segja þær Berglind Júlíusdóttir og Edda Ásgrímsdóttir hópstjórar hjá verkefninu Frú Ragnheiður sem Rauði krossinn við Eyjafjörð starfrækir. Frú Ragnheiður vinnur eftir hugmyndafræði skaðaminnkunar og er lögð áhersla á að fyrirbyggja þann skaða og þá áhættu sem hlýst af notkun vímuefna. Nýliðanámskeið fyrir sjálfboðaliða verður haldið dagana 6. og 7. október frá kl. 17 til 22 í Rauða krosshúsinu við Viðjulund.

  • Þriðjudagsfyrirlestur: Guðmundur Ármann fjallar um Óla G. Jóhannsson

    • 05.10.2025
    Þriðjudaginn 7. október kl. 16.15 heldur Guðmundur Ármann Sigurjónsson, myndlistarmaður, Þriðjudagsfyrirlestur í Listasafninu á Akureyri undir yfirskriftinni Óli G. – rómantíski expressíónistinn. Þar mun hann fjalla um myndlist Óla G. Jóhannssonar og gera tilraun til að varpa ljósi á hversu mikilvægt það er fyrir listamanninn að samfélagið sé tilbúið að taka á móti honum og listinni. Aðgangur er ókeypis.

  • Harry Potter þemadagar i Glerárskóla

    • 03.10.2025
    Ævintýraleg stemning hefur ríkt í Glerárskóla þessa viku þar sem Harry Potter þemadagar fara nú fram með pompi og prakt. Þetta er í fimmta sinn sem skólinn heldur slíka daga, og líkt og áður, er Glerárskóla umbreytt í sjálfan Hogwarts – skóla galdra og seiða.

  • Tólf tóna kortérið hefst á nýjan leik í Listasafninu á Akureyri á morgun, laugardag

    • 03.10.2025
    Tólf tóna kortérið hefst á nýjan leik í Listasafninu á Akureyri á morgun, laugardaginn 4. október, kl. 15-15.15 og kl. 16-16.15. Þá mun lettneska listakonan Diana Sus frumflytja eigið spunaverk, Glit sálarinnar
Sjá meira