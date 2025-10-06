4000 fundir hjá Rótarýklúbbi Akureyrar frá árinu 1938

06. október, 2025 - 09:28 Margrét Þóra Þórsdóttir
Félagsmenn á fundi Rótarýklúbbs Akureyrar, en hann var númer 4000 í röðinni frá því klúbburinn var s…
Félagsmenn á fundi Rótarýklúbbs Akureyrar, en hann var númer 4000 í röðinni frá því klúbburinn var stofnaður árið 1938 Myndir Óskar Ægir Benediktsson

Félagar í Rótarýklúbbi Akureyrar komu saman í liðinni viku og héldu hátíðlegan fund númer 4000. Klúbburinn var stofnaður árið 1938 og er því 87 ára gamall, en formlegur stofnfundur var haldinn í byrjun september það ár. Rótarýklúbburinn er starfsgreinaklúbbur og leitast er við að í honum sé fólk úr sem flestum starfsgreinum Mikið er lagt upp úr því að heimsækja fyrirtæki og stofnanir til að kynnast fjölbreyttri starfsemi í bæjarfélaginu og víðar.

Ólafur Jónsson forseti Rótarýklúbbs Akureyrar segir klúbbinn styrkja hin ýmsu málefni, m.a. alþjóðleg verkefni sem vinna gegn ólæsi og til að útrýma lömunarveiki í heiminum. Á heimavelli hafa klúbbfélagar stutt ýmis verkefni, m.a. í samvinnu við félagsmálayfirvöld í bænum en sjónum hefur verið beint að verkefnum sem tengjast börnum í vanda. Þá styrkir klúbburinn börn nýbúa til að sækja Vísindaskóla unga fólksins. Klúbbfélagar taka árlega þátt í Plokkdeginum að vorlagi sem og skiptinemaverkefni. Hann segir Rótarýklúbbinn ekki standa fyrir sölu af neinu tagi eða söfnunum. „Við höfum ekki viljað fara inn á svið annarra klúbba þannig að framlög koma beint frá félögunum sjálfum,“ segir Ólafur.

Konum hefur fjölgað hin síðari ár

Fundir voru fyrstu árin haldnir í skrifstofuhúsi KEA en frá því um miðjan fimmta áratuginn þegar Hótel KEA var risið færðust fundir þangað. Samleið Rótarýklúbbsins og Hótel KEA er því orðin löng því enn hittast klúbbfélagar þar, en nú á miðvikudagskvöldum. Rótarýklúbbur Akureyrar var með þeim fyrstu sem bauð konum inngöngu, en allt til ársins 1999 var hann eingöngu skipaður körlum. Ólafur segir að konum hafi fjölgað innan klúbbsins hin síðari ár. Klúbbfélagar eru nú um 30 talsins, þar af 13 konur. „Markmiðið er að halda kynjahlutfallinu nokkuð jöfnu,“ segir hann.

Mikil vinna lögð í Botnsreit

Félagar hafa um árin lagt mikla vinnu í Botnsreit í Eyjafjarðarsveit, en hann er um 7,5 hektarar að stærð og er hann öllum opin. Ræktun hófst árið 1951 og hafa um 50 þúsund plöntur verið gróðursettar frá þeim tíma. Telur Ólafur það hafa verið fyrir tilstilli Guðmundar Karls Péturssonar, yfirlæknis, að Rótarýklúbburinn kom inn í verkefnið í Botnsreit. Hann var félagi í klúbbnum og mikill áhugamaður um skógrækt, formaður Skógræktarfélags Eyfirðinga frá 1949 og um langa hríð. Menntaskólanemar tóku þátt í gróðursetningu að Botni um árabil, eða frá því upp úr 1960 og sá um það verkefni um nokkurt skeið. Hin síðari ár hefur Rótarýklúbburinn einn sé um reitinn.

Hermannshöll, glæsilegur trjákofi var reistur í Botnsreit til heiðurs Hermanni Sigtryggssyni í tilefni 90 ára afmælis hans.  Hermann á lengstan feril að baki i Rotaryklubb Akureyrar 61ár

Fura er áberandi

Reiturinn er mjög blandaður en fura er talsvert áberandi. Um 16500 bergfurur eru í Botnsreit,

3.325 birkiplöntur, 2.350 blágreniplöntur og 2.300 rauðgreniplöntur. Þá hefur nokkuð verið gróðursett af skógarfuru, sitkagreni, stafafuru, lerki og hvítgreni. Um allmörg ár var skógræktinni ekki mikið sinnt, en gróðurinn sem kominn var óx og dafnaði.

Ólafur segir að nú sé Botnsreitur nú fullu útplantaður og þá hafa ný verkefni tekið við, svo sem að grisja skóginn, hreinsa svörðinn o.fl. Nú allra síðustu ár hefur verið unnið að grisjun skógarins og er búið að rífa allar girðingar frá reitnum neðan Botnsvegar og gera frumteikningar að þeim hluta Botnsreits sem ætlaður verður til afnota fyrir almenning. Bílastæði var komið upp við Botnsreit árið 2007.

 

Miklir möguleikar

„Botnsreitur er einstakur og miklir möguleikar eru á að gera hann ákjósanlegan sem fjölskylduvænt útivistarsvæði. Þarna eru grónar flatir, lækur, foss, klettar og fjölbreytt trjáflóra og í framtíðinni er fyrirhugað að þarna komi gangstígar og barnaleikvellir,“ segir Ólafur, en Rótaryklúbbur Akureyrar hefur nýtt Botnsreit fyrir samkomu innan klúbbsins á hverju sumri í allmörg ár.

Til baka

Nýjast

  • Ályktun vegna niðurlagningar heilsueflandi heimsókna hjá HSN

    • 06.10.2025
    Haustfundur Kvenfélagsins Iðunnar í Eyjafjarðarsveit, haldinn 25. september 2025, sendir eftirfarandi áskorun til framkvæmdastjórnar HSN

  • 4000 fundir hjá Rótarýklúbbi Akureyrar frá árinu 1938

    • 06.10.2025
    Félagar í Rótarýklúbbi Akureyrar komu saman í liðinni viku og héldu hátíðlegan fund númer 4000. Klúbburinn var stofnaður árið 1938 og er því 87 ára gamall, en formlegur stofnfundur var haldinn í byrjun september það ár. Rótarýklúbburinn er starfsgreinaklúbbur og leitast er við að í honum sé fólk úr sem flestum starfsgreinum Mikið er lagt upp úr því að heimsækja fyrirtæki og stofnanir til að kynnast fjölbreyttri starfsemi í bæjarfélaginu og víðar.

  • „Það er einfaldlega brekka sem ekki sér fyrir endann á“

    • 05.10.2025
    -segir Aðalstein Á. Baldursson formaður framsýnar um stöðuna á Bakka

  • Að breyta plaststól í leðurstól

    • 05.10.2025
    Í minningunni var allt auðveldara á yngri árum, var ekki þá að velta skoðana skiptum mikið fyrir mér. Ég var þó ekki há í loftinu þegar ég áttaði mig á því að lífið væri ekki alltaf einfalt.

  • Bleikur bær

    • 05.10.2025
    „Salan á slaufunum fer vel á stað og bærinn að verða bleikur,“ segir Marta Kristín Rósudóttir verkefnastjóri hjá Krabbameinsfélagi Akureyrar og nágrennis. Dekurdagar hefjast um aðra helgi, eða 9. október og verður margt um að vera í tilefni af þeim. 

  • Frú Ragnheiður býður upp á nýliðanámskeið fyrir sjálfboðaliða

    • 05.10.2025
    „Við þurfum að hafa um það bil 25 til 30 manns í okkar sjálfboðaliðahóp, það má ekki minna vera,“ segja þær Berglind Júlíusdóttir og Edda Ásgrímsdóttir hópstjórar hjá verkefninu Frú Ragnheiður sem Rauði krossinn við Eyjafjörð starfrækir. Frú Ragnheiður vinnur eftir hugmyndafræði skaðaminnkunar og er lögð áhersla á að fyrirbyggja þann skaða og þá áhættu sem hlýst af notkun vímuefna. Nýliðanámskeið fyrir sjálfboðaliða verður haldið dagana 6. og 7. október frá kl. 17 til 22 í Rauða krosshúsinu við Viðjulund.

  • Þriðjudagsfyrirlestur: Guðmundur Ármann fjallar um Óla G. Jóhannsson

    • 05.10.2025
    Þriðjudaginn 7. október kl. 16.15 heldur Guðmundur Ármann Sigurjónsson, myndlistarmaður, Þriðjudagsfyrirlestur í Listasafninu á Akureyri undir yfirskriftinni Óli G. – rómantíski expressíónistinn. Þar mun hann fjalla um myndlist Óla G. Jóhannssonar og gera tilraun til að varpa ljósi á hversu mikilvægt það er fyrir listamanninn að samfélagið sé tilbúið að taka á móti honum og listinni. Aðgangur er ókeypis.

  • Harry Potter þemadagar i Glerárskóla

    • 03.10.2025
    Ævintýraleg stemning hefur ríkt í Glerárskóla þessa viku þar sem Harry Potter þemadagar fara nú fram með pompi og prakt. Þetta er í fimmta sinn sem skólinn heldur slíka daga, og líkt og áður, er Glerárskóla umbreytt í sjálfan Hogwarts – skóla galdra og seiða.

  • Tólf tóna kortérið hefst á nýjan leik í Listasafninu á Akureyri á morgun, laugardag

    • 03.10.2025
    Tólf tóna kortérið hefst á nýjan leik í Listasafninu á Akureyri á morgun, laugardaginn 4. október, kl. 15-15.15 og kl. 16-16.15. Þá mun lettneska listakonan Diana Sus frumflytja eigið spunaverk, Glit sálarinnar
Sjá meira