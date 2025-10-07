A! Gjörningahátíð hefst á fimmtudaginn

07. október, 2025 - 12:05 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Hildur Elísa Jónsdóttir Myndir aðsendar
Hildur Elísa Jónsdóttir Myndir aðsendar

A! Gjörningahátíð fer fram á Akureyri 9.-12. október næstkomandi. A! er fjögurra daga alþjóðleg gjörningahátíð sem haldin er árlega, nú í ellefta sinn, og er ókeypis inn á alla viðburði.
Hátíðin breytir Akureyri árlega í suðupott spennandi listviðburða og er samvinnuverkefni Listasafnsins á Akureyri, Leikfélags Akureyrar, Menningarhússins Hofs, Gilfélagsins, Myndlistarfélagsins á Akureyri og Listnámsbrautar VMA.

Fjölbreyttir gjörningar og leikhústengd verk af öllum toga eru á dagskránni sem mun fara fram í Listasafninu, Hofi, Deiglunni og Mjólkurbúðinni. Þátttakendur eru ungir og upprennandi listamenn, ásamt reyndum og vel þekktum gjörningalistamönnum, dans- og leikhúsfólki.

Listafólkið sem tekur þátt að þessu sinni er: Árni Vil og Lísandra Týra Jónsdóttir, Marte Dahl, Áki Frostason og Andro Manzoni, Sunneva Kjartansdóttir, Ari Logn, Tianjun Li (Timjune), Drengurinn Fengurinn, Linde Rongen og Eydís Rose Vilmundardóttir, Fríða Katrín Bessadóttir, Hildur Elísa Jónsdóttir, Alysse Bowd, Kjersti Austdal, Tátiljurnar.

Verkefnisstjóri er Sara Bjarnason.

Alysse Bowd

Áki Frostason og Andro Manzoni

Kjersti Austdal

Linde Rongen og Eydís Rose Vilmundardóttir

Marte Dahl

Til baka

Nýjast

  • A! Gjörningahátíð hefst á fimmtudaginn

    • 07.10.2025
    A! Gjörningahátíð fer fram á Akureyri 9.-12. október næstkomandi. A! er fjögurra daga alþjóðleg gjörningahátíð sem haldin er árlega, nú í ellefta sinn, og er ókeypis inn á alla viðburði.

  • Sérfræðihjúkrun eflir heilbrigðisþjónustu í dreifbýli

    • 06.10.2025
    Hjúkrunarfræðingar á litlum heilsugæslum í dreifbýli sinna oft fjölbreyttari verkefnum en á stærri stöðum. Jóna Ósk Antonsdóttir, hjúkrunarfræðingur hjá HSN í Reykjahlíð, hefur nýlokið meistaragráðu frá Háskólanum á Akureyri með áherslu á heilsugæslu á landsbyggðinni frá Háskólanum á Akureyri.

  • Sparisjóður Þingeyinga veitir HSN styrk að fjárhæð kr 4.000.000,- til tækjakaupa

    • 06.10.2025
    Á aðalfundi Sparisjóðs Þingeyinga var tilkynnt ákvörðun um að veita Heilbrigðisstofnun Norðurlands (HSN) styrk til tækjakaupa að fjárhæð kr 4.000.000,-. Styrkveitingin er í samræmi við stefnu Sparisjóðsins að styðja við samfélagið á svæðinu.  

  • VMA - Þrettán í kvöldskóla í húsasmíði

    • 06.10.2025
    Við upphaf haustannar hóf nýr þrettán nemenda hópur nám í húsasmíði við byggingadeild VMA. Þetta er þriðji hópurinn í kvöldskóla í húsasmíði við skólann, hópur tvö brautskráðist frá skólanum sl. vor.

  • Ályktun vegna niðurlagningar heilsueflandi heimsókna hjá HSN

    • 06.10.2025
    Haustfundur Kvenfélagsins Iðunnar í Eyjafjarðarsveit, haldinn 25. september 2025, sendir eftirfarandi áskorun til framkvæmdastjórnar HSN

  • 4000 fundir hjá Rótarýklúbbi Akureyrar frá árinu 1938

    • 06.10.2025
    Félagar í Rótarýklúbbi Akureyrar komu saman í liðinni viku og héldu hátíðlegan fund númer 4000. Klúbburinn var stofnaður árið 1938 og er því 87 ára gamall, en formlegur stofnfundur var haldinn í byrjun september það ár. Rótarýklúbburinn er starfsgreinaklúbbur og leitast er við að í honum sé fólk úr sem flestum starfsgreinum Mikið er lagt upp úr því að heimsækja fyrirtæki og stofnanir til að kynnast fjölbreyttri starfsemi í bæjarfélaginu og víðar.

  • „Það er einfaldlega brekka sem ekki sér fyrir endann á“

    • 05.10.2025
    -segir Aðalstein Á. Baldursson formaður framsýnar um stöðuna á Bakka

  • Að breyta plaststól í leðurstól

    • 05.10.2025
    Í minningunni var allt auðveldara á yngri árum, var ekki þá að velta skoðana skiptum mikið fyrir mér. Ég var þó ekki há í loftinu þegar ég áttaði mig á því að lífið væri ekki alltaf einfalt.

  • Bleikur bær

    • 05.10.2025
    „Salan á slaufunum fer vel á stað og bærinn að verða bleikur,“ segir Marta Kristín Rósudóttir verkefnastjóri hjá Krabbameinsfélagi Akureyrar og nágrennis. Dekurdagar hefjast um aðra helgi, eða 9. október og verður margt um að vera í tilefni af þeim. 
Sjá meira