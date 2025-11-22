Skákfélagið Goðinn og Norðurþing

22. nóvember, 2025 - 12:58 Margrét Þóra Þórsdóttir
Hér er verið að kenna nemendum í Öxarfjarðarskóla Myndir Christoph Wöll/Hjálmar Bogi / af vef Borga…
Hér er verið að kenna nemendum í Öxarfjarðarskóla Myndir Christoph Wöll/Hjálmar Bogi / af vef Borgarhólsskóla

Skákfélagið Goðinn gerði samstarfssamning við Norðurþing í júlí á þessu ári, sem meðal annars gerir ráð fyrir að félagið sinnti skákkennslu í grunnskólum Norðurþings. Samningurinn gildir til eins árs.

Þrír grunnskólar í Norðurþingi, Borgarhólsskóli á Húsavík, Öxarfjarðarskóli og Grunnskólinn á Raufarhöfn eru heimsóttir Smári Sigurðsson og Benedikt Þorri Sigurjónsson sjá um kennsluna í Borgarhólsskóla en Hermann Aðalsteinsson í Öxarfjarðarskóla og Grunnskóla Raufarhafnar.

Einbeittir nemar í Borgarhólsskóla.

Kennt í allan vetur

Skákkennsla hófst í september og hefur verið farið fjórum sinnum í Borgarhólsskóla þar sem nemendum er leiðbeint í Frístund og hefur það gengið vel. Mun kennslan halda áfram í allan vetur. Tvær ferðir hafa verið farnar í Öxarfjarðarskóla þar sem nemendur úr skólanum sem og Grunnskóla Raufarhafnar er leiðbeint og þeim kennd skák.

Þess má geta að Hermann, Smári og Benedikt sátu skákkennslu námskeið á vegum Skákskóla Íslands sem haldið var í haust. Metþátttaka var á námskeiðinu sem Björn Ívar Karlsson skólastjóri Skákskóla Íslands stóð fyrir.

Nemendur í öllum skólunum þremur hafa tekið vel í kennsluna og hlakka alltaf til næstu heimsóknar.

Til baka

Nýjast

  • Galdurinn að hafa gaman af og ástríðu fyrir starfinu

    • 22.11.2025
    „Ég er algjörlega elsku sáttur við starfsferilinn og hefði hvergi annars staðar viljað vera,“ segir Ragnar Sverrisson sem fagnar því á laugardag, 22 nóvember að hafa starfað hjá versluninni JMJ á Akureyri í 60 ára. „Galdurinn við að endast svona lengi er að hafa gaman af starfinu og sinna því af ástríðu alla daga.“

  • Skákfélagið Goðinn og Norðurþing

    • 22.11.2025
    Skákfélagið Goðinn gerði samstarfssamning við Norðurþing í júlí á þessu ári, sem meðal annars gerir ráð fyrir að félagið sinnti skákkennslu í grunnskólum Norðurþings. Samningurinn gildir til eins árs.

  • Stefnt á að framkvæmdir við Hofsbót hefjist næsta sumar

    • 22.11.2025
    Gert er ráð fyrir að framkvæmdir á lóðum númer 1 og 3 við Hofsbót hefjist sumarið 2026 gangi allt að óskum. Byggingaverktakinn SS-Byggir átti hærra boð af tveimur sem bárust fyrr á árinu i lóðirnar og hefur bæjarráð staðfest þá úthlutun.

  • Jólamarkaður Kvenfélags Svalbarðsstrandar fer fram á morgun laugardag.

    • 21.11.2025
    Hinn árlegi Jólamarkaður Kvenfélags Svalbarðsstrandar verður haldinn í Valsárskóla Svalbarðseyri, á morgun laugardag 18. nóvember og stendur hann yfir frá kl 12:00 til kl 16:00.

  • „Við gerðum þetta að okkar eigin“

    • 21.11.2025
    Píramus og Þispa sýna Brúðkaupssöngvarann

  • Stofna Vini Akureyrarkirkju styrktarfélag

    • 21.11.2025
    Vinir Akureyrarkirkju - kirkju Matthíasar Jochumssonar, Styrktarfélag hefur verið stofnað til að fylgja eftir 15 ára áætlun um viðhald á Akureyrarkirkju.

  • Viljastyrkur og atorkusemi

    • 21.11.2025
    Þann 19. janúar 2016 lenti á Akureyrarflugvelli hópur flóttafólks, fjórar fjölskyldur frá Aleppo í Sýrlandi. Tvær fjölskyldur búa enn á Akureyri en hinar tvær eru búsettar á höfuðborgarsvæðinu.

  • Kaupmannasamtök Íslands færa SAk rausnarlega gjöf

    • 21.11.2025
    Kaupmannasamtök Íslands hafa gefið Sjúkrahúsinu á Akureyri (SAk) rafstillanlegan göngustiga að andvirði 2,5 m.kr. Stiginn er staðsettur við skurðdeild í aðalbyggingu SAk.

  • Undirritun viljayfirlýsingar um landeldisstöð á Bakka

    • 21.11.2025
    Sveitarfélagið Norðurþing og Bakkavík landeldi ehf., hafa undirritað viljayfirlýsingu vegna lóðar undir hugsanlega landeldisstöð á vegum Bakkavík landeldi ehf. á iðnaðarsvæðinu á Bakka norðan Húsavíkur.
Sjá meira