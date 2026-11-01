Akureyri Nálar fundust í Hrekkjavökusælgæti

Lögreglan á Akureyri sendi frá sér eftirfrandi tilkynninu fyrir skömmu:
Okkur var að berast tilkynning um aðskotahlut sem fannst í sælgæti sem dreift var í gærkvöldi vegna Hrekkjavöku. Um er að ræða nálar sem var stungið inn í nokkur Þrist og Milky Way súkkulaðistykki.
Við biðjum foreldra um að yfirfara það sælgæti sem börn þeirra fengu í gær og gæta varúðar. Ef einhverjir vita um samskonar tilvik hvetjum við viðkomandi til þess að tilkynna það til lögreglu, í gegnum netfang nordurland.eystra@logreglan.is.
Okkur hafa einungis borist ein slík tilkynning að svo stöddu