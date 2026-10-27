VG - Andstaða við vindorkuver á Hólaheiði

27. október, 2026 - 14:46 Margrét Þóra Þórsdóttir
VG - Andstaða við vindorkuver á Hólaheiði

Kjördæmisþing Vinstrihreyfingarinnar græns framboðs í Norðausturkjördæmi lýsir andstöðu við fyrirhugað vindorkuveri á Hólaheiði á Melrakkasléttu.

Þingið leggur áherslu á að virða rammaáætlun og telur óviðunandi að færa verkefni úr biðflokki í nýtingarflokk áður en umhverfis-, samfélags- og langtímaáhrif hafa verið metin til fulls.

Í ályktuninni er bent á að vindorkuverið feli í sér verulegt inngrip í viðkvæmt landsvæði með áhrifum á landslag, lífríki og upplifun svæðisins. Þá er lögð áhersla á að markmið um orkuskipti, atvinnuuppbyggingu og raforkuöryggi verði að nást í sátt við náttúruvernd, varfærni og lýðræðislega stjórnsýslu

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