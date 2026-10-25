Færðu sjúkradeildinni gjafir að verðmæti 4,5 milljónir

Sjúkradeild Heilbrigðisstofnunar Norðurlands á Húsavík tók 19. október við veglegri gjöf frá Krabbameinsfélagi Suður-Þingeyinga. Um er að ræða tvö fullbúin sjúkrarúm og blöðruskanna, en samanlagt verðmæti gjafanna er um 4,5 milljónir króna.
Annað rúmið var keypt fyrir fé sem safnaðist með áheitum á hlaupara félagsins í Reykjavíkurmaraþoninu. Alls söfnuðust 707.010 krónur, sem hafa nú skilað sér í búnaði fyrir sjúkradeildina á Húsavík.
Í kveðju frá félaginu kemur fram að þakklæti til hlauparanna og allra þeirra sem lögðu söfnuninni lið sé efst í huga. Félagið sé afar stolt af framtaki hlauparanna. Stuðningur þeirra og annarra velunnara geri félaginu kleift að leggja samfélaginu lið með gjöfum sem þessari og halda jafnframt uppi þjónustu við skjólstæðinga sína.
Starf felst meðal annars í stuðningi og fræðslu fyrir fólk sem greinist með krabbamein og aðstandendur þess. Á vegum félagsins starfar stuðningshópurinn Lóan, sem hittist reglulega í Bjarnahúsi. Þar gefst fólki tækifæri til að miðla reynslu, sækja stuðning og eiga góðar stundir saman.
Gjöfin barst í Bleikum október, þegar athygli er vakin á krabbameinum hjá konum og sýnd samstaða með þeim sem greinast og aðstandendum þeirra. Yfirskrift Bleiku slaufunnar í ár er „Sjáðu þig“.
Framtak hlauparanna og gjöfin til sjúkradeildarinnar sýna með áþreifanlegum hætti hvernig mörg framlög geta orðið að mikilvægum stuðningi í heimabyggð. Þótt október sé helgaður árvekni og samstöðu heldur starfið áfram allt árið. Með þátttöku í fjáröflunum og stuðningi við félagið geta íbúar og fyrirtæki hjálpað til við að tryggja að sú þjónusta sé áfram til staðar þegar á þarf að halda.