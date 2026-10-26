Atnorth styrkir Hollvini SAk

Fyrir helgi afhenti atNorth Hollvinum Sjúkrahússins á Akureyri styrk að upphæð 500.000 krónur. Styrkurinn tengist þátttöku starfsfólks SAk í Akureyrarhlaupinu í sumar, þar sem sjúkrahúsið var meðal þeirra vinnustaða sem tóku þátt í sérstakri áskorun tengdri hlaupinu. Í kjölfarið fékk SAk tækifæri til að velja góðgerðarmál sem atNorth myndi styðja og varð Hollvinafélag SAk fyrir valinu.
Markmið Hollvina Sjúkrahússins á Akureyri er að styðja og styrkja starfsemi sjúkrahússins. Tækjakaup fyrir sjúkrahúsið eru meðal mikilvægustu verkefna félagsins og hefur stuðningur þess í gegnum árin skipt miklu máli við að efla aðbúnað og þjónustu á SAk.
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