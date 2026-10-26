Uppskeruhátíð ferðaþjónustunnar á Norðurlandi var haldin á Norðurhjarasvæðinu á dögunum þar sem ferðaþjónustu fólk kynntist fjölbreyttri starfsemi sem þar fer fram, sögu og nærumhverfi.
Venju samkvæmt voru veittar en með þeim vill Markaðsstofa Norðurlands vekja athygli á því öfluga starfi sem unnið er í ferðaþjónustu á svæðinu og heiðra þau sem hafa skarað fram úr í uppbyggingu, þróun og samstarfi.
Arctic Sea Tours á Dalvík er fyrirtæki ársins að þessu sinni. Fyrirtækið hefur boðið upp á hvalaskoðun frá árinu 2009 og unnið að því að þróa þjónustu sína og auka fjölbreytni ferðanna, með öryggi og gæði í fyrirrúmi. Fyrirtækið gerir út tvo eikarbáta og tvo RIB-báta, en nýjasta viðbótin er Rökkur sem bættist í flotann vorið 2024.
Elín S. Sigurðardóttir, sem veitt hefur Heimilisiðnaðarsafninu á Blönduósi forstöðu um árabil, hlaut viðurkenningu fyrir störf í þágu ferðaþjónustu á Norðurlandi Heimilisiðnaðarsafnið er eina safn sinnar tegundar hérlendis og gegnir margþættu hlutverki, við sýningahald, rannsóknir, fræðslu og miðlun menningar. Lögð er áhersla á að veita innsýn í vinnu kvenna og karla sem fram fór á heimilum og var stór þáttur hins daglega lífs.
Hvatningarverðlaunin hlaut Daníel Hansen fyrir uppbyggingu og starf Fræðaseturs um forystufé á Svalbarði í Þistilfirði. Þar hefur hann staðið að áhugaverðri upplifun sem tengir saman íslenska búskaparhefð, fræðslu og menningu og gefur gestum innsýn í sérstæðan þátt í sögu og lífi þjóðarinnar.