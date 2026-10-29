Réttir, fé og fjallskil í Dalvíkurbyggð -Nokkrar örsögur og fróðleiksmolar að auki

29. október, 2026 - 10:53 Margrét Þóra Þórsdóttir
Vignir Sveinsson kynnir nýútkoman bók sína um réttir, fé og fjallskil í Dalvíkurbyggð. Kynningin hef…
Vignir Sveinsson kynnir nýútkoman bók sína um réttir, fé og fjallskil í Dalvíkurbyggð. Kynningin hefst kl. 17 í dag fimmtudag og er í Bergi á Dalvík.

Út er komin bók Vignis Sveinssonar um réttir, fé og fjallskil í Dalvíkurbyggð.

Á ríflega 300 síðum segir Vignir frá sauðfjárbúskap á Árskógsströnd, í Svarfaðardal, Dalvík og Upsaströnd á tímabilinu frá 1875 til 2024. Fjallað er um smalamennsku, fjallskil og réttir. Fjárskiptin 1949-1951, riðuveikina og fjárskiptin 1988-1990. Brúun vatnsfalla og mikilvægi girðinga fyrir bændur.

Inn í frásögnina fléttar höfundur fróðleiksmolum og örsögum sem með öðru gera bókina framúrskarandi skemmtilega aflestrar.

Vignir Sveinsson 

Vel á þriðja hundrað ljósmynda, fjölmargar af nafnkenndu fólki í leik og starfi, auka mjög á heimildar- og skemmtigildi ritsins.

Útgefandi er Völuspá útgáfa en í ritnefnd sátu auk höfundar, Jón Þórarinsson og Sveinn Elías Sveinsson en Daníel Hansen hafði umsjón með verkinu.

Nú í dag, fimmtudag, 29. október, mun Vignir verða í Bergi á Dalvík kl. 17.00, þar sem hann kynnir bók sína í máli og myndum. Vænta má óvæntra skemmtiatriða, auk þess sem bókin verður þar boðin gestum á sértökum vildarkjörum.

Og vitaskuld eru allir boðnir velkomnir.

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