Sparisjóðirnir efla áhættustýringu og stafræna þróun

Sparisjóðirnir hafa ráðið Einar Má Hólmsteinsson sem sameiginlegan áhættustjóra og Brynju Pálínu Sigurgeirsdóttur sem verkefnastjóra viðskiptaþróunar og stafrænna lausna hjá SÍSP. Með ráðningunum er verið að styrkja enn frekar sameiginlega starfsemi sparisjóðanna á sviði áhættustýringar, viðskiptaþróunar og stafrænna lausna. Frá þessu segir í tilkynningu frá SÍSP í morgun
Einar Már hefur rúmlega 20 ára reynslu úr fjármála- og tæknigeiranum. Síðastliðin 15 ár starfaði hann hjá Íslenskum verðbréfum, þar sem hann gegndi stöðu forstöðumanns áhættustýringar. Þar áður starfaði hann meðal annars við áhættustýringu hjá Saga fjárfestingarbanka og við hugbúnaðarþróun hjá Íslandsbanka, Glitni og Tölvumyndum.
Brynja Pálína er tölvunarfræðingur frá Háskóla Íslands og með meistaragráðu í stjórnun frá Háskólanum á Akureyri. Hún hefur fjölbreytta reynslu af hugbúnaðarþróun, gæðastjórnun og rekstri og hefur meðal annars starfað við hugbúnaðarþróun og innleiðingu Dynamics-lausna hjá Rue de Net, Annata og M7, auk þess að hafa sinnt gæðastjórnun hjá Five Degrees.
Ráðningarnar eru liður í áframhaldandi uppbyggingu og eflingu sameiginlegrar starfsemi sparisjóðanna.
Sparisjóðirnir eru þrír talsins: Sparisjóður Austurlands, Sparisjóður Þingeyinga og Smári Sparisjóður.